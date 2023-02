Das ABC queerer Lebenswelten

× Erweitern Foto: Patrick Schmuda, pixabay.com, gemeinfrei

Wofür steht das A in LSBTIQA*? Was bedeuten Begriffe wie „gernderqueer“ oder „panromantisch“?

Foto: Katrin Probst Susanna Thorner

Die vhs Frankfurt bietet ab dem 3. März einen vierteiligen Workshop zur Erklärung von LSBTIQA*-Begriffswelten. Kursleiterin Susanna Thorner informiert darin nicht nur, was sich generell hinter dem Begriff „queer“ verbirgt und erklärt zugeschriebene und gefühlte Identitätsmerkmale und das sinnvolle wie einfühlsame Gendern in Sprache und Wort; im Kurs erfährt man auch, wie Menschen, die sich nicht der LSBTIQ*-Community zugehörig fühlen, trotzdem unterstützende Weggefährten werden können.

Informationen gibt’s außerdem zum geplanten Selbstbestimmungsgesetz. Das neue Gesetz soll das Verfahren für Trans*Menschen zum Beispiel für die Namensänderung neu gestalten und das bislang geltende Transsexuellengesetz ersetzen, das vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde.

Der Kurs richtet sich an Menschen, die Interesse an LSBTIQ-Themen haben, die sich hierzu ehrenamtlich oder in der Arbeitswelt engagieren wollen oder Personen, die auf der Reise sind.

Der Workshop findet vom 3. bis 24. März an vier Terminen jeweils freitags von 17 bis 18:30 Uhr in der Frankfurter Volkshochschule-Zentrale in der Sonnemannstraße 13 statt.

Mehr Infos und Anmeldung über www.vhs.frankfurt.de, Kursnummer: 0107-12