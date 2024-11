Das Café Karussell wird 15 Jahre!

× Erweitern Foto: bjö Michael Holy

Der Treff für Schwule ab 60 feiert im November seinen 15. Geburtstag mit zwei musikalischen Schwerpunktthemen: Die Entwicklung der elektronischen Tanzmusik von Disco bis Techno sowie einem Fado-Konzert.

Das Café Karussell wurde im Herbst 2009 ins Leben gerufen, initiiert von der Selbsthilfegruppe 40Plus, der städtischen Alten- und Behindertenpflege, dem „Frankfurter Verband“ sowie dem Switchboard.

Michael Holy ist der Leiter des Café Karussell und organisiert mit viel Kreativität, Einsatz und Fantasie zu jedem der zwei monatlichen Termine ein kultur- und gesellschaftspolitisches Programm – denn von Anfang an war klar, dass das Café Karussell kein Kaffeekränzchen werden sollte.

Die Themen erstrecken sich dabei von Fragen rund ums Alter, Erinnerungskultur oder historischen Betrachtungen über Lesungen, Filmvorführungen oder Live-Konzerten bis zu kritischen Diskussionsrunden zu aktuellen Ereignissen. Peter, der Café-Karussell-Gastgeber an der Switchboard-Bar, bietet zu jeden Café-Karussell-Termin selbstgebackenen Kuchen sowie Heiß- und Kaltgetränke.

× Erweitern Foto: Leif Bergerson, pexles.com Techno-1

Im Jubiläumsmonat gibt’s eine extra Portion Entertainment: Am 5. November lädt Wolfgang Schweikert zu seinem Sound-Essay zur Entwicklung der elektronischen Tanzmusik – von Disco bis Techno. Während Techno-Sounds heute zum Mainstream gehören, liegen ihre Ursprünge weit zurück: Karlheinz Stockhausen legte in den 1950ern mit seiner Kombination aus analogen Instrumenten und elektroakustischer Technologie den Grundstein für den späteren Elektropop.

× Erweitern Foto: Deybson Mallony, pexels.com Techno-2

Als erster Elektropopsong gilt „Popcorn“ der US-amerikanischen Formation „Hot Butter“ aus dem Jahr 1972 mit seinen markanten, Videospiel-ähnlichen Plopp-Sounds. Der Produzent Giorgio Moroder etablierte in den späten 1970ern mit Songs wie Donna Summers „I Feel Love“ den Munich-Sound als elektronische Variante des US-amerikanischen Disco-Sounds. In den 1980ern entwickelte sich in den USA aus Disco der House-Sound und später der härtere Techno, der dann vor allem auch in Deutschland produziert wurde.

DJs waren die neuen Stars – zum Beispiel der Frankfurter Sven Väth, der bis heute Kult-Status genießt. Wolfgang Schweikerts Beitrag wird von Soundbeispielen musikalisch untermalt.

Eine andere Musik spielt am zweiten Jubiläumstermin: Am 19. November präsentiert Sänger Tony Riga mit dem Gitarristen Matthias Baumgardt portugiesischen Fado.

5. und 19.11., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr (am 19.11. bereits ab 14:15 Uhr), wegen des begrenzten Platzangebots wird im Jubiläumsmonat um Anmeldung über cafekarussell@gmx.de gebeten, www.schwule-senioren-frankfurt.de/cafe-karussell.html