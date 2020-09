Das Fahrrad hat an Bedeutung gewonnen

× Erweitern www.zweirad-ganzert.de Zweirad Ganzert

Fahrradverrückt – und das mit Tradition: Das Familienunternehmen Zweirad Ganzert an der Galluswarte feiert in diesem Jahr sein 97-jähriges Bestehen – und arbeitet mit Leidenschaft bereits in der vierten Generation im Gallusviertel.

Dass Radfahren in den vergangenen Jahren nicht bloß Freizeitvergnügen sondern auch das Alltagstransportmittel ist, kann Inhaber Alexander Bürger bestätigen

„Weltweit hat das Fahrrad an Bedeutung gewonnen. Besonders in den Städten fahren viel mehr Leute Rad – und seit Corona hat sich das nochmal extrem verstärkt“.

Was sich derzeit auch in der hauseigenen Werkstatt bemerkbar macht: „Obwohl wir einen neuen Mitarbeiter eingestellt haben, liegt die Vorlaufzeit für eine Radinspektion derzeit bei vier Wochen“, erklärt Bürger. Kleine Reparaturen werden nach Möglichkeit natürlich trotzdem angenommen.

Im Ladengeschäft findet man eine breite Auswahl an Rädern für jeden Zweck und für jeden Geldbeutel: Vom Kinderrad über City-Bikes bis hin zu Trekking- und Touringrädern – denn auch das Interesse an Radreisen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen.

Auch E-Bikes stehen inzwischen im Angebot – hier steige die Nachfrage auch, weiß Bürger. Er sieht den E-Trend aber durchaus kritisch: „Ich kann es verstehen, dass Pendler für weite Strecken ein E-Bike nutzen, oder aber ältere Leute, um mobil zu bleiben. Aber wir haben auch so viele junge Kunden, die ein E-Mountainbike möchten. Für die Fitness ist ohne natürlich besser. Vom Umweltschutz her betrachtet sind die Akkus in der Herstellung und Entsorgung problematisch und sie machen das Rad außerdem schwer zum Tragen – da braucht man schon einen sicheren Platz im ebenerdigen Hof, um es abzustellen“.

Ohne Zweifel: Eine umfangreiche Beratung, um das individuell passende Rad zu finden, sowie einen lückenlosen Wartungs- und Reparaturservice findet man bei Zweirad Ganzert auf jeden Fall.

