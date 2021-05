Das kritische Potenzial der Kunst

× Erweitern Foto: Yves Sambu RAY Yves Sambu „Vanitas project“, 2010-2017

Die internationale Fotografie-Triennale RAY steht in ihrer vierten Ausgabe unter dem Titel „Ideologien“. Die Arbeiten der vorgestellten Künstler*innen zeigen, wie bestimmte politische wie gesellschaftliche Systeme mit Weltanschauungen mit Macht, Manipulation, Missbrauch, Ausgrenzung und Ausbeutung umgehen, sie unterstützen oder selbst erzeugen.

Foto: Máté Bartha RAY Máté Bartha „Kontakt I“ , 2018, aus der Serie „Kontakt“ (2018)

Der ungarische Fotograf Máté Bartha begleitet in seinem Projekt „Kontakt“ verschiedene Sommercamps für Kinder zwischen 10 und 18 Jahren. Mit militärischem Drill, Spielzeuggewehren und Lagerfeuerromantik ist beispielsweise ein Kriegscamp für viele der teilnehmenden Kinder eine Art sicherer Hafen innerhalb ihrer ansonsten schwierigen Lebensumstände – aber was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Zu sehen in der Deutsche Börse Photography Foundation The Cube in Eschborn. Ebenda stellt auch der niederländische Fotograf Edo Hartmann aus. Er zeigt in seiner Serie „Setting the Stage“ Szenen aus dem totalitär geführten Nordkorea. Die darin portraitierten Menschen wirken wie Spielzeugfiguren in einem surreal künstlichen Setting.

Der in Kinshasa lebende Künstler Yves Sambu portraitiert mit seinem „Vanitas project“ kongolesische Sapeure – Männer, die einen extrem exaltierten, dandyhaften Kleidungsstil pflegen. Die Wurzeln der „Le Sape“-Bewegung liegen in der Kolonialzeit: Der Sapeur adoptiert zwar den Kleidungsstil der ehemaligen kolonialen Unterdrücker, durch seine Übertriebenheit distanziert er sich aber gleichzeitig davon – eine Art textiler Widerstand. Yves Sambus Fotos sind im Museum Angewandte Kunst zu sehen.

× Erweitern Foto: Eddo Hartmann RAY Eddo Hartmann „Trolley Bus, Somun Street, Pyongyang“, 2015, aus der Serie „Setting the Stage“, Pyongyang, North Korea , 2014-2017

Neben The Cube und dem Museum Angewandte Kunst sind die zentralen RAY-Ausstellungsorte das Fotografie Forum Frankfurt, die DZ BANK Kunstsammlung und das Museum für Moderne Kunst. Begleitende Ausstellungsprojekte finden sich im Historischen Museum Frankfurt, im Kunstforum der TU Darmstadt, in der Kunststiftung Opelvillen Rüsselsheim, im Stadtmuseum Hofheim, im Museum Giersch und im Nassauischen Kunstverein Wiesbaden.

RAY 2021, 3.6. – 12.9., mehr Infos über wwww.ray2021.de