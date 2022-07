× Erweitern Foto: bgf Hendrik Nix

Die 38. Ausgabe der Brüder Grimm Festspiele auf der Freilichtbühne des Amphitheaters ist in vollem Gange: auf dem Spielplan stehen neben der Musical-Neuinterpretation „Drosselbart!“ die Märchenstücke „Aladin und die Wunderlampe“ und „Brüderchen und Schwesterchen“ sowie Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“.

Im Juli feiert zudem eine Produktion neuer Theatermacher*innen im Rahmen der Reihe Junge Talente in der Wallonischen Ruine Premiere, die uns vom träumerischen Reich der Märchen in die allzu wirkliche Welt der brüchigen Weimarer Republik führt: „Das kunstseidene Mädchen“ nach dem Roman Irmgard Keuns in einer Bühnenfassung von Gottfried Greiffenhagen. Im Zentrum der bekannten Gesellschaftskritik steht die 18-jährige Doris (Katarina Schmidt), die es von der rheinischen Provinz ins schillernde Berlin verschlägt, wo sie ihren Traum von Ruhm festivalund Reichtum zu erfüllen versucht und ein ums andere Mal darin scheitert. In der Gegenüberstellung von Film-und-Schlager-Glamour auf der einen und dem realen Elend in Form von Massenarbeitslosigkeit und Armut auf der anderen Seite finden sich zahlreiche Parallelen zu unserer Leistungsgesellschaft, aber auch der nötige Hoffnungskeim, der Doris und uns dazu antreibt, trotz aller Widrigkeit nicht aufzugeben.

15.7., Wallonische Ruine, Schloss Französische Allee 12, Hanau, 20 Uhr,weitere Vorstellungen: 16., 17. (18 Uhr), 21., 22., 23.7., 20 Uhr, www.festspiele-hanau.de