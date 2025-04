Das Leben umarmen: Andy Bell live in Frankfurt

× Erweitern Foto: Sean Black

Momentan startet der britische Sänger mit seinem aktuellen Album „Ten Crowns“ seine großer Konzert-Tournee. Sechs Konzerte gibt’s auch in Deutschland, eines davon am 12. Juni in der Frankfurter Batschkapp.

Andy Bell in eine Schublade mit Comeback- oder Revival-Künstler*innen der 80er zu packen, wäre schlichtweg falsch: Denn seit er 1985 mit Synthi-Pop-Wizard Vince Clark das weltweit erfolgreiche Duo „Erasure“ gegründet hatte, ist er bis heute konstant künstlerisch aktiv geblieben. Allein mit Erasure erschienen bis 2022 insgesamt 18 (!) Alben und das Duo arbeitet derzeit am Material für ein neues Album zum 40. Erasure-Jubiläum.

Parallel zu Erasure startete Bell 2005 eine vielseitige Solokarriere mit bislang zwei Alben und unzähligen Singles. Zuletzt entwickelte er zwischen 2014 bis 2019 die One-Man-Musical-Trilogie „Torsten The Bareback Saint“, „Torsten the Beautiful Libertine“ und „Torsten in Queereteria“ rund um die polysexuell und semi-unsterbliche fiktive Figur „Torsten“, die in London aufgeführt wurde. Auch als queerer Aktivist war Bell engagiert und kämpfte unter anderem gegen die homofeindliche Gesetzgebung in Großbritannien.

Mit „Ten Crowns“ kehrt er 2025 nun zurück zu einen Pop-Wurzeln: Die zehn Songs des Albums seien inspiriert von Dancefloor-Sounds und Gospel-Gesang, wie Bell erklärt. „10 Crowns“ ist kein düster-spirituelles Werk: „Es geht darum, sich aufzurappeln, sich abzustauben und das Leben zu umarmen“, sagt der 60-jährige in einem Statement zu seinen neuen Songs. „Ich meine, ich habe alles, was ich mir wünschen kann, wirklich, aber das heißt nicht, dass ich immer erfüllt bin“.

Produziert wurde das Album vom Grammy-prämierten amerikanischen Produzenten Dave Audé und es gibt mit „Heart’s A Liar“ eine Kollaboration mit der Sängerin Debbie Harry von Blondie.

Auf der Bühne gibt Andy Bell immer den Entertainer und zieht mit Power, Humor, Verspieltheit und Drama alle großen Bühnenregister. Ein echtes Ereignis!

Das Album „Ten Crowns“ von Andy Bell erscheint am 2.5.

Andy Bell live am 12.6. in der Batschkapp Frankfurt, www.andybell.com/live/