Das lebendige Museum

× Erweitern Foto: Jan Lotter UND Berlin ( Academic Beach/Floating University ), Experimentelle Raumkonzepte, HfG Offenbach, 2021

Noch bis Ende Juli beweist das Bad Homburger Museum Sinclair Haus „Wandelmut“ und präsentiert neben der festen Ausstellung zu ökologischen Natur- und Umweltthemen auch den „Wandelsalon“.

Hier im Erdgeschoss des Museums präsentieren sich über die Ausstellungsdauer hinweg drei verschiedene Projekte: Nach dem „Klimaparlament Rhein-Main“ zeigt derzeit noch das Team des Museums in „Pflanzenwelten“ alles rund ums Thema Gärtnern. Am 22. Juni übernimmt die UND Bar der Hochschule für Gestaltung Offenbach HfG. Ganz praktisch – aber mit Sicherheit auch der nötigen Kreativität – widmen die Studierenden ihren fünfwöchigen Aktionsraum verschiedenen Themen: Zum Opening am 22. Juni lädt das HfG-Team zu Getränken und Cocktails aus regionaler Produktion und regionalen Produkten; denn in ihrer ersten uni werden regionale Erzeuger*innen vorgestellt und es wird dokumentiert, woher das Essen in unserer Region kommt und wie es produziert wird.

× Erweitern Foto: Leopold Banchini

Weitere Themenschwerpunkte in der UND Bar: Verschiedene Techniken zum natürlichen Konservieren, Einmachen und Fermentieren werden vorgestellt (28. Juni bis 3. Juli), inklusive eines Bar-Abends mit fermentierten Drinks und „überraschenden Sounds“ (UND Bar am 29. Juni). Weitere Themen sind im Juli „Farben aus der Natur“, ein regionales Reisebüro, ein Spiele-Schwerpunkt sowie zum Abschluss der UND Laden. Regelmäßige Termine sind sonntags die UND-Küche mit leckeren Speisen sowie Mittwoch abends die Wandel-Bar.

Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, Details über www.museum-sinclair-haus.de