Das PrEP-Telefon ist auf Sendung

Seit September 2019 wird die PrEP, die Medikamenteneinnahme zur Verhinderung einer HIV-Infektion, bei Personen mit erhöhtem HIV-Risiko von den Krankenkassen bezahlt. Wer sich für diese Präventionsmaßnahme interessiert, muss nicht nur vorab medizinische Tests machen, sondern sich auch in Folge ärztlich begleiten lassen.

Für wen die PrEP Sinn macht, wann sie von der Krankenkasse bezahlt wird, die Frage der Nebenwirkungen des PrEP-Medikaments und viele weitere Infos rund ums Thema gibt die Live-Show mit Carsten Gehrig, dem Leiter des maincheck, dem Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit der AIDS-Hilfe Frankfurt, und DJ Berry E auf dessen Instagram-Account Hollywood Tramp.

Fragen können direkt im Chat gestellt werden oder vorab an Benny per private message gesendet werden.

Bereits im Dezember 2020 gab es anlässlich des Welt-AIDS-Tags einen gemeinsamen Podcast mit Hollywood Tramp und Carsten Gehrig zum Thema Aids und HIV, Safer Sex, Stigmatisierung und die Arbeit der AIDS-Hilfe.

Das kam gut an – und so gibt’s am 3. Februar die Fortsetzung mit der PrEP-Show.

3.2., maincheck trifft Hollywood Tramp zum Thema PrEP, 19:30 Uhr, live über www.instagram.com/hollywoodtramp/

Den Podcast mit Carsten Gehrig aus dem Dezember gibt’s hier