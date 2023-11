Das Summen unter der Haut

× Erweitern Foto: Suhrkamp / Insel summen cover

Das neue Netzwerk „OFfenQueer“ lädt am 23. November zur Lesung mit Stephan Lohse. Vorgestellt wird sein neuer Coming-out-Roman „Das Summen der Haut“

Das neue Netzwerk „OFfenQueer“ lädt zur Lesung mit Stephan Lohse im Buchladen am Markt in Offenbach. Vorgestellt wird Lohses neuer Roman „Das Summen der Haut“; die Story spielt Ende der 1970er und erzählt von Pubertät, der ersten Liebe und inniger Freundschaft. Der vierzehnjährige Julle ist zum ersten Mal verknallt – in den neuen Mitschüler Axel. Dass Julle schwul ist weiß keiner, außer vielleicht seine Schwester oder seine Mutter. Julle und Axel verbringen gemeinsam die Sommerferien, gehen ins Freibad, füttern Kaninchen und entdecken eine abgebrannte Hütte im Wald. Als sie deren Geheimnis fast gelüftet haben, ist Axel plötzlich verschwunden … Lohses Roman ist eine mit viel Fantasie und Einfühlungsvermögen geschriebene, hochgelobte Coming-out-Story.

23.11., Buchladen am Markt, Wilhelmsplatz 12, Offenbach, 19 Uhr, www.buchladenammarkt.de