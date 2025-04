Das Switch tanzt in den Mai

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com, gemeinfrei

Ganz klassisch gehört der Tanz in den Mai zu den festen Terminen im Partykalender des Switchboards. Ob auch in diesem Jahr wieder die Blumenkinder die Regie übernehmen und prickelnde Maibowle serviert wird? Man muss sich überraschen lassen. Sicher ist, dass es einen DJ geben wird und bis in die frühen Morgenstunden getanzt wird. Der Eintritt ist frei, es gibt einen Mindestverzehr von 12 Euro.

30.4., Switchboard, Alte Gasse 26, Frankfurt, 21 Uhr, www.frankfurt-aidshilfe.de/de/switchboard