Das war der Lauf für mehr Zeit 2022

Foto: eLHiT Das Moderatorenteam Tim Frühling (links) und Christian Setzepfandt (rechts) mit Spendenkönig Albrecht Knoll.

Zum ersten Mal seit zwei Jahren konnte der Lauf für mehr Zeit, der Benefizlauf zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF, wieder „wie früher“ stattfinden – mit verschiedenen City-Strecken und mit dem begleitenden Fest auf dem Opernplatz.

Am 11. September 2022 nahmen 1.682 Läufer*innen aktiv teil. Insgesamt konnten für die AHF Spendengelder in Höhe von 25.800 Euro erzielt werden. Den größten Teil der Spenden generierten die angemeldeten freiwilligen 39 Sponsorenläufer*innen, die im Vorfeld im Freundes- und Bekanntenkreis Geld sammelten.

Spendenkönig wurde Albrecht Knoll mit 5.720 Euro, gefolgt von Leo Volck (4.225 Euro), der Regenbogencrew (3.950 Euro), Alexander Bodtländer (2.863 Euro) und Josephine Ziel (910 Euro).

Die AHF ist seit jeher auf Spendengelder angewiesen, um ihr vielfältiges Angebot aufrecht erhalten zu können. Durch die Coronakrise fielen viele Spendenaktionen wie der Lauf für mehr Zeit oder der Loveball aus; auch die Tombola zum CSD Frankfurt konnte in diesem Jahr nicht gestemmt werden. Und auch der Lauf für mehr Zeit muss erst wieder in Gang kommen: 2019 nahmen ganze 4.556 Freizeitsportler*innen am Stadtparcours teil, damals wurden 96.000 Euro Spenden gesammelt. Trotzdem zeigte sich AHF-Vorstand Christian Setzepfandt zufrieden mit dem Ergebnis; Setztepfandt leitete zusammen mit hr-Moderator Tim Frühling durch den Nachmittag.

www.lauf-fuer-mehr-zeit.de