Foto: Michael Zimmermann / micha-fotografiert.de/ DearDiary

Die Drag-Show „Dear Diary“ im Kulturhaus Frankfurt geht in die zweite Runde! Jede Dragqueen zeigt hier ihre einzigartige Persönlichkeit und deckt dabei gleich jeweils eine andere Sparte ab: Es gibt Lipsync, es wird getanzt, es gibt Comedy-Nummern und all das wird abgerundet durch spitzzüngige Moderationen. Die erste Ausgabe der Show im Mai erntete durchweg positives Feedback – es wird also Zeit, noch einen drauf zu setzen. Selbe Location, neue Performances! Natürlich wieder mit den Top-Dragqueens aus Frankfurt: Miss Anna Stood, Giselle Hipps, Maxima Love, Robin D’Show und Lélé Cocoon. Es wird bunt, es wird emotional, es wird phänomenal! Man darf sich auf eine spektakuläre Show freuen, die die Sinne verzaubert.

4.10., „Dear Diary“, Kulturhaus Frankfurt, Pfingstweidstr. 2, Frankfurt, 19 Uhr, www.kulturhaus-frankfurt.de