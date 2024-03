Decor Walther: zeitlose Ästhetik

× Erweitern Foto: Decor Walther CLUBDoorman-1 Photographer by Gerhard Kellermann0509413, 0509513, EMO, Türstopper, club doorman

Praktikabilität verschmilzt nahtlos mit Eleganz bei Decor Walther, und das seit mehr als 50 Jahren. Das Unternehmen präsentiert eine faszinierende Kollektion von Bad-Accessoires und -Kleinmöbeln, die nicht nur durch zeitlose Ästhetik, sondern auch durch herausragende Funktionalität und Langlebigkeit überzeugen. Die Liebe zum Detail erstreckt sich bei Decor Walther über alle Produkte, selbst auf zunächst unscheinbare Objekte wie einen Türstopper. Ein kleiner Helfer mit großer Wirkung, der zum Beispiel beim Lüften der Wohnung seine Dienste erweist. Das Modell „CLUB Doorman“ versteckt seine Funktionalität in einer klaren Formsprache, die Zeitgeist auf den Stil Londoner Herrenclubs treffen lässt. Ein eleganter schwarzer Ring harmoniert dabei mit einem massiven, zylinderförmigen Block, dessen Oberflächen in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind – von mattem Dark Metal oder glänzendem Messing über Dunkelbronze bis hin zu Chrom oder Gold. Diese Türstopper sind nicht nur in der ein Kilo, sondern auch in der etwas höheren, zwei Kilo schweren Ausführung praktisch und ästhetisch ansprechend.

Home & Bath by Decor Walther, Berliner Str. 56 – 58, Frankfurt, www.homeandbath.shop/