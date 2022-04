× Erweitern Foto: privat Mr. Biró

Back on the Block ist DJ Mr. Biró mit seiner neuen Partyreihe „Deep”, die über die Sommermonate exklusiv im Yachtklub steigt.

Aus den Boxen pumpen House Classics, neue Tunes und treibende Electrobeats – eine wunderbare Möglichkeit, auf dem sich leicht mit den Mainwellen schwankenden Dancefloor in lauen Sommernächten zu grooven. A deeper love is in da house!

16.4., Yachtklub, Tiefkai am Deutschherrnufer 12, Frankfurt, 22 Uhr, mehr Infos auf Facebook