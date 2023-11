DEEP Housemusic

× Erweitern Mr. Biro Mr. Biro Mr. Biro

Zum letzten Mal in diesem Jahr lässt Mr. Biró am 11. November seine House-Party DEEP vom Stapel!

Zum letzten Mal in diesem Jahr lässt Mr. Biró seine House-Party DEEP vom Stapel! An seiner Seite mixen zwei DJanes wunderbare Sets.

Elisa Cielo, die bereits im September einen spontanen DEEP-Gig hinlegte, kombiniert Sound-Einflüsse aus Berlin, Detroit und Chicago. She’s in Partys verspricht unerwartet Schönes auf dem Dancefloor und weiß gekonnt neue und vergangene Sounds zu verbinden. Mr. Biró erwärmt die Herzen mit House-Classics, Electro und Disco-House. Das Motto der DEEP lautet: Dance Like You Never Dance Again!

11.11., Pracht, Niddastr. 54, Frankfurt, 23:59 Uhr