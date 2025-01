Den Körper in Balance bringen

× Erweitern Foto: fotograf-mannheim360.de Nica Scan

Das Spirit WoMen Zentrum in Sachsenhausen ist ein außergewöhnlicher Ort für Körper, Geist und Seele. Zum ganzheitlichen Angebot gehören nicht nur verschiedene Yoga-Kurse, eine breite Auswahl an Kreativ- und Erfahrungsworkshops sowie ausgewogenes Soulfood Catering sondern auch Alternativen rund um das Thema Gesundheit. Lino Cmok arbeitet dort mit dem Nica Scan im Bereich der Gesundheitsprävention. Was der Nica Scan ist, erklärt er im Interview.

Lino, erklär doch bitte mal in einfachen Worten, was du tust.

Der Nica Scan, also die Nica, ist eine Frequenzanalyse, mit der anhand eines niederfrequenten Trägersignals der energetische Status deiner Zellen bestimmt werden kann. So können Disbalancen in unterschiedlichen Körperbereichen festgestellt werden. Die Nica vergleicht Frequenzmuster des Klienten oder der Klientin mit hinterlegten Referenzdaten. Anhand der Abweichungen erkennt sie, wo im Körper energetische Disbalancen vorliegen.

Nica ist eine ergänzende Perspektive, um herauszufinden, was mein Körper braucht. Und das, bevor Nährstoffdepots zur Neige gehen oder sich Disbalancen in Krankheiten manifestieren. Präventiv können wir dann unterstützen, die Disbalancen auszugleichen.

Wie geschieht das?

Einerseits mit Mikronährstoffen, aber bevor wir damit starten, kann die Nica Impulse setzen und Informationen in die Zellen geben. Mit diesem „Balancing“ schaffen wir den Grundstein und erinnern die Zelle wieder daran, wie sie in einem balancierten Zustand schwingt. Und dann geben wir den nötigen Kraftstoff in Form von Mikronährstoffen, um das manifest umzusetzen. Das ist dann ganz individuell, je nach Disbalance.

Könnte man anstatt der Mikronährstoffe die Disbalance nicht auch über die Ernährung regulieren? Gehört das auch zu deiner Beratungsarbeit?

Auf alle Fälle. Ich sehe die Dinge immer ganzheitlich. Bei mir bekommst du keinen Ernährungsplan, wie man das von einer Ernährungsberatung kennt. Aber es gibt schon Dinge, auf die wir eingehen und die wir dann gegebenenfalls auch vermeiden, da schöpfe ich auch aus meinem eigenen Erfahrungsschatz. Wenn man heutzutage zum Beispiel eine Orange isst, bekommt man einfach nicht mehr genug Vitamin C für einen kompletten Winter. Das ist nicht mehr so wie früher und man muss gegebenenfalls mit Mikronährstoffen supplementieren. Ich berücksichtige zum Beispiel auch die jeweilige Tagesform oder wie es ist, wenn man vegetarisch lebt. Da gehe ich in die Tiefe und ins Gespräch zu Themen wie dem Berufsalltag, oder wir schauen vielleicht auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Oft rühren dort Themen und Probleme, die dazu führen, dass der Körper irgendwann beginnt, in Streik zu treten, um darüber auf etwas anderes aufmerksam zu machen. Das ist oft alles mehr miteinander verknüpft als man denkt. Und da gehe ich eben auch drauf ein. Die Ganzheitlichkeit ist mir sehr wichtig!

Wann empfiehlt sich ein Nica Scan?

Ich würde das ein bisschen mit einem Sportwagen vergleichen. Den pflegst du und um den kümmerst du dich regelmäßig, und so kann man sich das auch mit seinem Körper vorstellen. Der Körper ist in diesem Leben unser Sportwagen. Es bietet sich an, einen Nica-Scan regelmäßig zwei, drei Mal im Jahr präventiv zu machen, um zu schauen, ob noch alles in Balance ist, oder ob es Körperbereiche gibt, in denen sich eine Disbalance andeutet. Und dann kann ich präventiv etwas dagegen tun, bevor es sich irgendwann in Symptomen manifestiert, die mich dann wirklich im Alltag einschränken können.

Niemand will krank werden. Und mit der Nica haben wir die Möglichkeit, die verschiedenen Depots in unserem Körper optimal im Auge zu halten und sie ggfs. durch Mikronährstoffe immer wieder aufzufüllen. Es macht daher auch Sinn, wenn man sich gut fühlt, einfach um ein Feedback von unserem Körper zu bekommen. Manchmal ist man mit seinem Alltag, in seiner Tätigkeit oder in seinem Beruf so beschäftigt, dass man das gerne mal ein bisschen vergisst. Man kann mit der Nica einfach schon sehr früh sehen, wenn sich der energetische Status der Zellen in eine Disbalance verändert– und genau dann können wir unterstützend eingreifen.

Was kann Nica-Scan nicht leisten?

Ich kann keine Diagnosen geben. Die Nica kann zum Beispiel nicht bestimmen, um welche Art von Virus oder Bakterien es sich handelt.

Foto: Fokusfaszination Lino Cmok Lino Cmok

Du hast selbst Erfahrungen mit dem Nica Scan gemacht, richtig?

Ja, als ich elf Jahre alt war, war ich sehr krank mit dem Epstein-Barr-Virus. Das hat mich total ausgeknockt, mein ganzes System war überfordert und ich bin nicht mehr wirklich auf die Füße gekommen. Mit der Schulmedizin hatte es damals ein bisschen was vom Ping-Pong-Effekt: ich bin von einem Arzt zum anderen und irgendwie gab es keine Lösung und wurde nicht besser. Wir sind dann damals mit der Firma Anusan in Kontakt gekommen, die mit dieser Technologie arbeitet. Und damit konnten dann wirklich gezielt die Bereiche gefunden werden, wo der Virus mich am meisten getriggert hat. Mit Mikronährstoffen konnte ich mich dann gezielt wieder aufbauen. Das hat auch mein Interesse an der Nica geweckt, ich wollte wissen, wie das funktioniert und körperliche Zusammenhänge besser verstehen. Im Alter von 16 Jahren habe ich dann mit meiner ersten Ausbildung in diesem Bereich begonnen.

Das Verfahren mutet beim ersten Mal etwas komisch an: Man setzt einen Kopfhörer auf und dann passiert etwas auf deinem Computerbildschirm …

Ich habe viele Kunden, die schon seit mehreren Jahren zu mir kommen, die das Verfahren kennen und den Ablauf gewohnt sind. Aber ja, wenn jemand kommt, der das noch gar nicht kennt, da kommen natürlich die Fragen: Okay? Ich muss Kopfhörer aufsetzen? Höre ich Musik oder was passiert hier? Eigentlich ist das relativ simpel. Man braucht etwas, was nah am Körper ist und wo man einen Sender und einen Empfänger verbauen kann, um das niederfrequente Trägersignal loszusenden und wieder zu empfangen. Und da bietet sich ein Kopfhörer einfach super an, weil dann Sender und Empfänger direkt aneinander liegen. Außerdem ist es bequem.

Mich hat die Behandlung ein bisschen an eine andere Analyse erinnert, die ich vor vielen Jahren mal gemacht habe, Bioresonanz nannte sich das. Ist das vergleichbar mit Nica?

Es ist nicht dasselbe. Ich kann dir den physikalischen Unterschied nicht genau erklären, aber bei der Bioresonanz gibst du etwas rein und fängst das Resonanzsignal auf. Bei Nica geht es um den Vergleich von Frequenzmustern. Das ist auf jeden Fall ein anderes Verfahren und ein anderer Ansatz.

Spirit WoMen Zentrum Mensch der neuen Zeit, Teichstr. 5a, Frankfurt, www.spiritwomenzentrum.de