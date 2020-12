Der Alleskönner

× Erweitern Foto: Andrea Piacquadio / Pexels / CC0 Mann Bart

Mit dem Braun Series 7 setzt die deutsche Traditionsmarke Braun neue Standards für Männerrasierer.

Foto: BRAUN Alleskönner Braun

Allem voran steht bei Braun natürlich eine gründliche Rasur: Als erster Rasierer bietet die Series 7 einen 360 Grad flexiblen Rasierkopf, der mit zusätzlicher Autosense-Technologie in jedem Zug noch mehr Barthaare gründlich entfernt. Genial ist das Easy-Click-System der Series 7, mit dem sich der Elektrorasierer mit wenigen Handgriffen funktional erweitern lässt.

In der Grundausrüstung ist zum Beispiel ein Präzisionstrimmer für exakte Kontouren enthalten. Mit dem zusätzlich erhältlichen „Stubble Beard Trimmer“-Aufsatz wird außerdem der Drei-Tage-Bart auf exakter Länge gehalten. Und mit nur einem Klick wird mit dem ebenfalls erhältlichen Bodygroomer-Aufsatz der Rasierer zum Bändigen von Körperhaaren umgerüstet. Und last but not least lässt sich mit dem Reinigungsbürsten-Aufsatz der Rasierer in ein Gesichtspflegegerät verwandeln – zum Beispiel für ein sanftes Peeling.

Der Braun Series 7 inklusive aller zusätzlichen Aufsätze ist wasserdicht und kann auch unter der Dusche benutzt werden. Mit der im Set enthaltenen 4-in-1-Station wird der Rasierer nicht nur hygienisch gereinigt sondern auch aufgeladen und die Scherelemente werden regelmäßig geölt und gepflegt – damit bleibt der Rasierer immer in Topform! Gesehen beim Braun Kundendienst Frankfurt, dem Partner für Rasierer, zum Weihnachts-Sonderpreis.

Mann & Koptisch GmbH, Töngesgasse 29, Frankfurt, www.braun-kundendienst-frankfurt.de