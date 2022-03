× Erweitern Foto: Martin Pudenz

Nach Mini-Gastspielen im Frankfurter Impfzentrum widmet sich die Kammeroper Frankfurt einem gewichtigen Thema: Die Oper „Der Antichrist“ basiert auf Friedrich Nietzsches gleichnamigen philosophischen Text, einer scharfen wie polemischen Abrechnung mit dem Christentum.

Nietzsche attackiert in seinem Text fast alles, was das Christentum ausmacht und stellt ihm andere Religionen wie Buddhismus oder Islam gegenüber, die seiner Meinung nach dem Christentum „Überlegen“ seien. Aus diesem Stoff haben Bert Bresgen, Andrea Cavallari, Rainer Pudenz und weitere eine Oper gestaltet. Es singen unter anderem Sol Crespo, Dzuna Kalnina und Jared Ice. Am 20. März gibt es begleitend zu den Aufführungen ein Symposium zu Nitzsches Werk. Aufführungsort ist die humanistisch geprägte Unitarische Freie Religionsgemeinde K.d.ö.R.

19.3., Uraufführung, Weihehalle der Unitarischen Freien Religionsgemeinde K.d.ö.R., Fischerfeldstr. 16, Frankfurt, 20 Uhr, weitere Vorstellungen am 22., 24., 26., 28., 29., 31.3. und 2.4., www.kammeroper-frankfurt.de