Der erste CSD Limburg

„Queeres Leben gibt es auch auf dem Land“ – mit dieser einfachen wie wahren Erkenntnis startet am 14. Mai der erste CSD im mittelhessischen Limburg.

Sichtbarkeit und Vernetzung spielt insbesondere in queeren Communitys der Provinz eine besonders große Rolle – denn trotz Internet und Co gibt es dort einfach weniger Angebote und Safe Spaces für queere Menschen. Mit dem ersten CSD in Limburg soll ein klares Zeichen gesetzt werden: Die Gassen der Altstadt, der Domplatz und die Innenstadt sollen dafür mit Regenbogenfarben gefüllt werden.