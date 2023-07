Der FVV kooperiert mit dem DFB

Hessen größter queerer Sportverein nimmt auch in diesem Jahr wieder aktiv am CSD teil – und plant einen besonders großen Auftritt zur CSD-Demo. Dafür hat sich der Verein mit dem Deutschen Fußballbund DFB, dem Deutschen Olympischen Sportbund DOSB und der Sportjugend im Landessportbund Hessen zusammengetan und bildet unter dem Motto „Loud and Proud im Sport“ eine Gruppe, die gemeinsam ein starkes Signal gegen Vorurteile und Intoleranz im Sport setzt und sich für Respekt, Teilhabe, Offenheit, Chancengleichheit und Diversität engagiert.

„Noch vor wenigen Jahren waren viele davon überzeugt, dass die vollständige Akzeptanz queeren Lebens nur noch eine Frage der Zeit ist“, meint FVV-Pressesprecher Matthias Krautinger. „Aber nicht nur weltweit, nein sogar im Herzen Europas geht es im Eiltempo wieder rückwärts! Umso mehr ist dem FVV die Präsenz bei Events wie dem Frankfurter CSD so immens wichtig. Zentrales Thema ist für den Verein dabei die Förderung von Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt im Sport und der Abbau von Diskriminierungen aufgrund der sexuellen und / oder geschlechtlichen Identität“.

Auf dem CSD-Fest ist der FVV außerdem mit einem Infostand auf dem Basar der Vielfalt sowie mit einem Getränkestand samt Biergarten auf der Konstablerwache vertreten. Am CSD-Sonntag findet der beliebte Tanztee als Open-Air-Veranstaltung auf und vor der CSD-Hauptbühne statt. Und noch einen Termin kann man sich vormerken: Die FVV-Bootparty am Museumsuferfest-Wochenende Ende August kündigt sich schon jetzt an – der Vorverkauf für die heiß begehrten Tickets zur Partyboot-Tour auf dem Main startet am CSD-Wochenende.

www.fvv.org