Der König liest – Das Benefiz für die AHF!

× Erweitern Illustration: Ralf König

Eigentlich ist Comic-King Ralf König ein regelmäßiger Gast im Frankfurter Switchboard; während der Corona-Wellen mussten die geplanten Lesungen in der Frankfurter Szene-Institution jedoch mehrere Male verschoben oder abgesagt werden. Aber jetzt soll’s klappen – und das gleich mit zwei Lesungen an zwei Abenden. Die erste, am 15. September, steht unter dem Titel „40 Jahre Schwulcomix“ und bietet einen Rückblick auf die Anfänge von Ralf Königs Comic-Schaffen:

„Es war nicht einfach, eine Auswahl zu treffen, aber ich habe nun eine Comic-Lesung am Start, die sich vor allem auf die frühen Geschichten der ersten 20 Jahre konzentriert: Rammelbären, Kommt kein Schiff und 20 DM Tuntenehre und so“, schreibt König über seine Lesung.

Es könnte nostalgisch werden, aber wer König kennt, weiß, dass er nicht für Jammern und Jaulen zuständig ist. Der Abend ist ein Benefiz zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF: Ein Teil der Eintrittsgelder, der an Abend gesammelten Spenden sowie der Erlös aus der Versteigerung eines Bembels mit Original Ralf König Zeichnung geht zu Gunsten der AHF.

× Erweitern Illustration: Ralf König

Tags drauf, am Freitag, den 16. September, ist Ralf König erneut Gast im Switchboard und geht in die Evolution; sein Comic „Stehaufmännchen“ schreibt die Geschichte der Menschheit neu: „Versteckter Eisprung und aufrechter Gang bis hin zum ersten Zungenkuss der Menschheitsgeschichte steht hier gezeichnet und geschrieben, was der Homo über den Homo wissen sollte“, so König über sein Buch. „Also, Homo im Sinne von Homo, nicht von Homo! Wobei, das auch, klar, aber nicht nur! Homo eben“. Bei beiden Veranstaltungen wird es einen Büchertisch vom Buchladen „Land in Sicht“ geben und eine Autogrammstunde nach der Lesung. Achtung: Für beide Lesungen gibt es keinen Vorverkauf oder Reservierungsmöglichkeit; daher pünktlich erscheinen, denn während der Lesung gibt es keinen Zugang.

15.9., 40 Jahre Schwulcomix – Benefizlesung zu Gunsten der AHF mit Ralf König, 16.9., Stehaufmännchen, Lesung mit Ralf König, Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Infos auf Facebook, Ralf König ist mit „40 Jahre Schwulcomix“ außerdem in Würzburg zu Gast: 17.9., Evangelische Studentengemeinde ESG, Friedrich-Ebert-Ring 27b, 20 Uhr, www.wufzentrum.de