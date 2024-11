× Erweitern Foto: Andreas Etter DerKleineHorrorladen-1

Am Staatstheater feiert ein großer Musical-Klassiker eine Wiederaufnahme: „Der kleine Horrorladen“! Seymour Krelbourn, Angestellter in einem Blumenladen in der heruntergekommenen New Yorker Skid Row, züchtet eine fleischfressende Pflanze, die sich ausschließlich von Menschenblut ernährt. Je mehr sie wächst, desto größer wird auch ihr Durst, sodass zur Blutbeschaffung der sadistische Freund von Seymours heimlicher Liebe Audrey und der Ladenbesitzer Mr. Mushnik dran glauben müssen. Werden Audrey und Seymour der Pflanze auch zum Opfer fallen?

× Erweitern Foto: Andreas Etter DerKleineHorrorladen-2

Das skurril-charmante Musical, dessen Grundlage ein B-Movie mit Jack Nicholson unter der Regie von Roger Corman von 1960 war, erreichte mit seinen Hits weltweit Kultstatus. Die 1986er Musicalverfilmung von Frank Oz machte den Stoff schließlich unsterblich.

10.11. Staatstheater Mainz, Gutenbergplatz 7, Mainz, 18 Uhr, weitere Termine: 23.11., 16.12., 28.12., 13.1., www.staatstheater-mainz.com