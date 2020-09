Der klimafreundliche Fahrservice

× Erweitern Fotos: Velotaxi Frankfurt Velotaxi Frankfurt

Bereits seit 17 Jahren gehören Velotaxis zum Frankfurter Stadtbild. Dabei dienen die 23 Kabinenräder nicht nur Touristen für’s Sightseeing: Wie Autotaxis kann man auch Velotaxis in ihrer Kernzeit zwischen 12 und 20 Uhr als Fahrservice bestellen – zum Beispiel auch, um Einkauftaschen nicht nach Hause schleppen zu müssen. Für größere Transporte bietet Velotaxi zwei eigene BRING-Schwerlasträder an.

Fotos: Velotaxi Frankfurt Velotaxi Frankfurt

Die Velotaxi-Fahrer*innen arbeiten als Selbstständige und bekommen den Fahrpreis zu 100 Prozent ausbezahlt; Velotaxi finanziert sich über die Werbung auf den Kabinenaußenseiten. Die Fahrer*innen werden nicht per Kilometer bezahlt sondern nach Fahrzeit: Es gibt Richtpreise pro Kabine mit zwei Fahrgästen (22 Euro für eine halbe Stunde oder 38 Euro für 60 Minuten), für Citytouren gelten Kurzstreckentarife – zum Beispiel vom Hauptbahnhof zur Hauptwache für acht Euro. Ansonsten gilt das freundliche Aushandeln des Fahrpreises vor Fahrtantritt.

Stichwort Ökologie: Die Velotaxis fahren nicht nur ohne CO 2 , auch das Unternehmen engagiert sich für’s Klima: Es ist Mitglied im Verein Umweltforum Rhein-Main, ist klimazertifiziert und kompensiert seine Emissionen durch Unterstützung von Klimaschutzprojekten. Die 2009 am Traffiq-Gebäude an der Hauptwache installierte, mit Sonnenkollektoren betriebene Stromtankstelle als Velotaxi-Aufladestation ist für alle E-Bikes nutzbar.

Die jüngst an der Konstablerwache eingerichtete Akku-Tauschstation „Swobbee“ ist die neueste Velotaxi-Idee, die allerdings vorerst nur gewerblichen Nutzern zur Verfügung steht. Alles in allem eine echt klimafreundliche Alternative!

Infos über www.velotaxi-frankfurt.de