„Der Neue“ in Rheinland-Pfalz

Mit David Profit wird ein LSBTIQ*-politikerfahrener Schwuler der neue Landesbeauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität in Rheinland-Pfalz.

David Profit übernimmt die Stelle von Dr. Christiane Rohleder, die das Amt seit 2016 inne hatte und ihrerzeit die bundesweit erste Landesbeauftragte für queere Menschen war. „David Profit wird ein Ansprechpartner auf Augenhöhe sein“, erklärt Staatsministerin Katharina Binz, die den 44-jährigen Juristen und Staatsekretär im Familienministerium für das Amt vorgeschlagen hat. „Er kennt die rheinland-pfälzische LGBTIQ*-Politik von Anfang an“, so Binz weiter.

So formulierte David Profit bereits 1998 als Abgeordnetenmitarbeiter die ersten parlamentarischen Landesinitiativen zu LSBTIQ*, brachte den ersten Landesaktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“ mit auf den Weg und war an der rheinland-pfälzischen Bundesratsinitiative zur Öffnung der Ehe beteiligt. Profit wird sich nun für die Weiterentwicklung der Akzeptanz und rechtlichen Gleichstellung von LSBTIQ* in Rheinland-Pfalz engagieren:

„Die Vielfalt ist eine positive Bereicherung für unser Land. Es hat niemand das Recht, das zu bewerten oder in Frage zu stellen. Wir alle profitieren von einem offenen Umgang mit der Vielfalt in unserem Land“.

Mehr Infos über die Arbeit des Landesbeauftragten und den Landesaktionsplan über www.mffki.rlp.de und www.regenbogen.rlp