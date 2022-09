Der perfekte Sonntag im „Forest of Love“

× Erweitern Fotos: lovepop.info DJ Matthew Black

Die Lovepop-Crew um Dirk und Till räkelt sich im September nochmal in der (Spät-) Sommersonne: Ihr „Forest of Love“ wird ein fluffiger Open Air Chill-Out Event in Weitmanns Waldhaus.

Fotos: lovepop.info DJ Andy RX

„Wir haben uns in diesem Jahr für einen Sonntag entschieden, damit auch diejenigen, die samstags arbeiten müssen, mitfeiern können“, erklärt Dirk von Team. Als Location ist das Waldhaus mit seinem riesigen Biergarten schon aus den vergangenen beiden Jahren bekannt. Die DJs Matthew Black und Andy RX spielen lockeren Pop und Elektronisches, aber immer entspannt, denn der „Forest of Love“ startet bereits um 13 Uhr.

Fürs perfekte Open Air Feeling können Picknickdecken mitgebracht werden, es gibt eine Area für Frisbee, Federball und andere Aktivitäten. Die Grillstation, ein Foodtruck und verschiedene Getränkestände inklusive eines Cocktail-Bullies versorgen die Gäste mit Speis und Trank und gegen Abend wird die ganze Szenerie in magisches Licht getaucht. Perfect Sunday!

Bei schlechtem Wetter wird der „Forest of Love“ auf den 18. September verlegt.

11.9., Weitmanns Waldhaus, Rotenwaldstr. 373, Stuttgart, 13 – 24 Uhr, www.lovepop.info