Der richtige Rahmen: Mera Masala

Foto: pez Mera Masala

Peters Zamers Gastro-Tipp empfiehlt das Indische Restaurant Mera Masala, das seine Gäste durch einen kulinarischen Abend begleitet.

Auf dem Sandweg/Höhe Mousonturm erwartet das Mera Masala seine Gäste, um sie dann durch einen kulinarischen Abend zu begleiten. Mit viel Aufmerksamkeit und Fürsorge werden wir zum schön und festlich eingedeckten Tisch geleitet. Und noch bevor die Speisekarten in Händen halten und uns im angenehmen indischen Palast-ambiente eingenistet haben, bekommen wir bereits einen ofenknusprigen Papadam mit drei Dips hingestellt. Der schmeckt so lecker, dass wir die nachgereichte Karte mit den größten Erwartungen studieren. Wer unentschlossen ist – was leicht geschehen kann, denn die Verlockungen sind groß – versucht einfach die Tandoori Platte (20,50 Euro), da ist dann aber auch wirklich alles drauf: Hähnchen, Garnelen, Lammhackröllchen und Lachs mit Reis, Salat und feiner Masala Sauce. Nur leicht scharf, aber gewaltig in Aroma und Zartheit. Freunde und Kenner der indischen Küche finden natürlich auch ihre Favoriten Jalfrezi, Vindaloo, Tikka Masala, Rogan Josh … (18,50 bis 22,50 Euro). So werden sich noch einige Gelegenheiten finden müssen, um weitere Highlights im Mera Masala zu erleben. Eingerahmt wird der gelungene Abend dann noch von einem Mangolikör (!), zum dem wir eingeladen werden. Kleine Geste – großer Effekt.

Mera Masala – Indian Tandoori Restaurant, Sandweg 56, Frankfurt Nordend-Ost, 069 94340150, Di bis So 17 – 22:30 Uhr, Mo Ruhetag, www.mera-masala.de