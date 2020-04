Buch • Ulrike Heider "Der Schwule und der Spießer"

× Erweitern Ulrike Heider

Die Autorin Ulrike Heider ist eine Zeitzeugin: Anfang der 1970er war sie Teil der links engagierten Frankfurter Studenten- und Hausbesetzerszene. Hier agierte ebenfalls eine Gruppe junger Schwuler, die 1971 die Politgruppe „RotZSchwul“ (Rote Zelle Schwul) gründeten, die Teil der ersten Generation schwuler Emanzipationsgruppen in Deutschland war.

Zentrale RotZSchwul-Mitglieder waren unter anderem der spätere Sexualtherapeut und Aktivist Martin Dannecker, der spätere „Café Großenwahn“-Betreiber Hans-Peter Hoogen sowie der Dichter Alfred Lörken.

Ihre Forderung nach gesellschaftlicher Akzeptanz von Homosexualität aufgrund ihrer Andersartigkeit lief stark konträr zur Gegenseite, die Homosexuelle lediglich in das bestehende Gesellschaftssystem integrieren wollte. Für Ulrike Heider war die RotZSchwul-Bewegung wie eine zweite 68er-Revolution: provokant, sexuell hedonistisch und von hohem Aktionismus bestimmt. In ihrem Buch „Der Schwule und der Spießer“ beschreibt sie die damalige Situation an Beispiel von Alfred Lörken.

