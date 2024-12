Der Silvester-Partycheck

× Erweitern Foto: Miguel Acosta, pexels.com Feuerwerk

Wo feiert man im GAB-Land ins neue Jahr? Unsere Tipps zeigen es euch!

Silvesterkracher mit DJ Mr. Ruby Tuesday

Mit einer kleinen, aber feinen Silvesterparty heizt DJ Mr. Ruby Tuesday mit Soul, Disco, Black und 80s-Musik kräftig ein – und das ganz vintage und sehr stilvoll mit echtem Vinyl! Das Switchboard lädt so alle Tanzwütigen und Feierfreudigen zum ausgelassenen und gut gelaunten Jahreswechsel ein. Das Ganze kostet nicht einmal Eintritt, nur um 12 Euro Mindestverzehr wird gebeten (inklusive Mitternachtssekt zum Anstoßen) – was in einer Nacht wie dieser sicherlich kein Hindernis sein sollte. Das Switchboard feiert mit seinen Gästen ins Neue Jahr 2025 – bis die „Ärztin“, oder besser noch der Traumprinz kommt!

Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 22 Uhr, www.frankfurt-aidshilfe.de/de/switchboard

PURE: Welcome 2025

Die feierwütige Pure-Clique lässt es sich natürlich nicht nehmen, eine satte Silvestersause hinzulegen. Auf zwei Floors im Karlson laufen alle partytauglichen Musikstile: von Charts, All In The Mix und Crossover über Hip-Hop und R’n’B bis zu Electro, EDEM und House. Gemixt wird der Dance-Sound vom Dream-DJ-Trio Mark Hartmann, Le Skim und Newcomer Max Volume. Für alle, die bis 23:30 Uhr erscheinen, gibt’s zur Einstimmung in die Partynacht des Jahres einen Welcome-Sekt, zur späteren Stärkung kann man sich auch am Sweets-Buffet bedienen.

Um dem Ganzen noch einen extra Dash liebevollen Glamours zu verpassen, kümmert sich Maxima Love ums Hosting und liefert eine knallige Show! Get It On – Bang A Gong!

Karlson, Karlstr. 17, 22:30 Uhr, www.facebook.com/puregayclubbing

Lucky’s Silvestersingen

Seit Jahren ist das Lucky’s der Frankfurter Ort für ausgelassene Karaoke-Abende. Warum also nicht auch an Silvester? Gesagt, getan: Tina und das Team laden zur Silvesterkaraoke und Party mit Open End. Dafür bleibt die Bar an Neujahr ausnahmsweise geschlossen.

Lucky’s Große Friedberger Str. 26, Frankfurt, 19 Uhr, www.facebook.com/luckysFFM

Bummelbahn: Festliches Dinner

Steve, Harry und ihr Team laden am Silvesterabend ab 19 Uhr zu einem festlichen Dinner – dafür muss man allerdings im Vorfeld reservieren. Ab 21:30 Uhr ist dann für alle geöffnet, denn dann steigt in der Bummelbahn die große Silvesterparty mit Tanz, Drinks und bester Stimmung.

Bummelbahn, Mörfelder Landstr. 167, Frankfurt, 19 Uhr Dinner (Einlass ab 18 Uhr, Reservierung über 069 63001808), ab 21:30 Uhr Party

Bar jeder Sicht: Eure Bühne!

Mikey und Joe sind die Karaoke-MCs in der Mainzer Bar jeder Sicht und laden am Silvesterabend unter dem Motto „unsere Bühne ist eure Bühne“ zur spritzigen Silvesterkaraoke – um Reservierung vorab wird gebeten!

Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Frankfurt, 20:30 Uhr, Reservierungen über info@barjedersicht.de, www.barjedersicht.de

Badhaus: Bar und Club

Die moderne Bar samt Club in historischem Gemäuer hat den Bartresen ab 20 Uhr geöffnet – hier feiern Freunde und Stammgäste. Ab 0:30 Uhr, nach dem Feuerwerk, steigt die große Party im Badhaus.Club.

Badhaus.Bar und Badhaus.1520, Häfnergasse 3, Wiesbaden, 20 Uhr / 0:30 Uhr, www.facebook.com/badhaus.bar, www.facebook.com/badhaus.1520

Café Solo feiert rein!

Thomas, Torsten und das gesamte Café-Solo-Team laden am Silvesterabend zu einer rauschenden Party. Für die passende Musik und den Mitternachtscountdown sorgt DJ King.

Café Solo, U4 15 – 16, Mannheim, 20 Uhr, www.facebook.com/SoloMannheim