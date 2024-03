Der Wunsch

× Erweitern Foto: Rise And Shine Cinema DerWunsch

Maria und Christiane möchten sich einen Lebenswunsch erfüllen: ein gemeinsames Kind. Aber was passiert, wenn der Kinderwunsch zum Kraftakt wird? Und wie verändert das eine Liebesbeziehung? Die Odyssee von Maria und Christiane soll 10 Jahre dauern und wird – so viel sei verraten – nicht mit Erfolg gesegnet sein. Über die Jahre unternehmen die beiden immer wieder neue Versuche, schwanger zu werden. Dabei stoßen sie nicht nur auf Hürden im deutschen Gesundheitssystem, sondern müssen sich vor allem persönlichen Problemen stellen: Freude, Frustration, Zweifel, Hoffnung und Enttäuschung bringen Spannungen in die Beziehung des Paars. Deren gemeinsame Bewältigung binden die beiden Frauen letztendlich enger aneinander – aber was wird mit dem Gefühl des Scheiterns?

× Erweitern Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

Regisseurin Judith Beuth – eine Jugendfreundin Marias – hat das Paar 10 Jahre mit der Kamera belgeitet. Entstanden ist ein berührend- intimes wie einfühlsames Portrait eines lesbischen Liebespaares.

17.3., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 11 Uhr, weitere Vorstellungen am 24.3. und 31.3., jeweils um 12 Uhr, www.malsehnkino.de

Außerdem am 17.3. um 17 Uhr im Programmkino Rex Darmstadt in Anwesenheit der Regisseurin Judith Beuth sowie am 21.3. um 20 Uhr im Murnau Filmtheater Wiesbaden, ebenfalls mit Regisseurin Judith Beuth und Publikumsgespräch.