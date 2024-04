DFDC: Welcome!

× Erweitern Foto: Eike Walkenhorst

Obwohl sich Ioannis Mandafounis mit dem neuen Ensemble der Dresden Frankfurt Dance Company DFDC bereits im November letzten Jahres vorgestellt hat, lautet der Titel des letzten Ballettabends der aktuellen Spielzeit „Welcome“. Verwirrend? Mag sein, aber Mandafounis‘ Stücke möchten ja irgendwie überraschen und vor allem den Blick auf Tanz neu ausrichten. Raus aus der Komfortzone.

Für den zweiteiligen Ballettabend hat Mandafounis zwei Gast-Choreograf*innen eingeladen. Der in Berlin lebende Sergiu Matis möchte in seinen intensiven Performances auf ein neues Verständnis von Tanz hinweisen und gleichzeitig komplexe Fragen unserer Zeit behandeln. Sein mit der DFDC erarbeitetes neues Stück „Warpscapes“ stellt sich den Problemen Klimanotstand sowie Verlust der Biodiversität. Konkret thematisiert wird der Blick des Menschen auf die Natur. Die These: die europäische Landschaftsmalerei zeichnet ein Zerrbild der Natur, dadurch entsteht ein verzerrtes Verhältnis von Menschen zur Natur. Tanz soll alternative Perspektiven eröffnen. Tanz kann das, weil im Gegensatz zu Fotografie oder Malerei, die die Natur als unbewegliche Landschaften einfangen, Tanz, ähnlich wie die Natur, in ständiger Bewegung ist. Auf der Bühne entstehen Landschaften, bewohnt von Tänzer*innen, die nicht-nur-menschliche Wesen darstellen.

„Wesenwelt“ ist ein musikalisches Gruppenkonzept der Tänzerin und Choreografin Kristin Ryg Helgebostad, erarbeitet mit der Komponistin und Glockenspielerin Laura Marie Rueslåtten und dem DFDC-Ensemble. Die Tänzer*innen verwandeln sich in ein kollektives Gruppeninstrument – ein Chor aus Glocken. Jede Bewegung bedingt einen Ton, jeder Ton eine Bewegung. Ist das Kollektiv ein einziges Schwarmwesen oder besteht es aus einzelnen Individuen? Und was passiert, wenn nicht alle ineinandergreifen?

26. – 28.4. und 1. – 5.5., Bockenheimer Depot, Carlo-Schmid-Platz 1, Frankfurt, 20 Uhr (sonntags 16 Uhr), www.dfdc.de

26.4. mit anschließender Premierenparty, 27.4. Nachgespräch, 5.5. gemeinsamer Ausklang nach der Vorstellung