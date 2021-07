Dialoge organisieren

× Erweitern Foto: Susanne Watrin Daniel Profit

David Profit ist Staatssekretär und der neue Landesbeauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in Rheinland-Pfalz. Der 44-järhige Jurist ist politikerfahren und begleitet und gestaltet die Entwicklung der LSBTIQ*-Rechte seit mehreren Jahren – und das wichtigste ist ihm nach wie vor, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Herr Profit, was sind genau die Aufgaben des Landesbeauftragten?

Rheinland-Pfalz ist bislang das einzige Land, das einen Landesbeauftragten für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche Identität hat. Es geht darum, der LGBTIQ*-Politik des Landes ein Gesicht zu geben, das vielfältige Leben sichtbar zu machen und Ansprechperson für die verschiedenen LGBTIQ*-Gruppen zu sein. Es geht auch darum, Dialoge zu organisieren; nicht nur dort, wo es gut klappt, sondern auch dort, wo es schwierig ist. Zum Beispiel mit islamischen Religionsgemeinschaften, die teilweise ein Weltbild haben, das nicht den wissenschaftlichen Tatsachen entspricht. Wenn ein Imam sagt, Homosexuelle hätten bei Partner*innen ein Wahlrecht wie sie leben, dann ist das einfach falsch. Man kann als homosexueller Mensch natürlich entscheiden, wie man lebt, aber nicht, auf wen das Begehren gerichtet ist. Solche Gespräche müssen stattfinden. Die haben auch schon in der Katholischen Kirche stattgefunden und vorher auch schon in der Evangelischen Kirche.

Zum Thema Sichtbarmachen: In Rheinland-Pfalz denke ich zum Beispiel daran, dass wir lesbische Winzerinnen haben, die aber wenig sichtbar sind. Das ist ein schönes Thema, das ich aufgreifen will. Und in Bezug darauf, das Gesicht der Politik zu sein, gilt es, Diskriminierungen auch im Recht auf Bundesebene anzugehen. Das muss eben auch jemand organisieren, dass man als Bundesland im Bundesrat am Thema dranbleibt. Die Parlamente haben Ungleichbehandlungen der LGBTIQ* in den letzten 25 Jahren glücklicherweise stark abgebaut. Es gibt aber immer noch welche, wie die Adoptionsfrage bei lesbischen Müttern oder die völlig irrationale Blutspendenpraxis, wo man nicht auf die Selbstverwaltungsgremien setzen kann, sondern wo Politik nun Recht setzen muss. Und natürlich die Ergänzung des Art. 3 Grundgesetz. Insgesamt betrachtet sind wirklich schon relativ weit mit der Akzeptanzpolitik. Das gilt aber nicht im gleichen Maß für alle Gruppen, die sich mit LGBTIQ* bezeichnen. Ich glaube, dass wir in Rheinland-Pfalz, ähnlich wie in Hessen, eine große Akzeptanz gegenüber Schwulen und Lesben entwickelt haben, allerdings ist sie weniger groß bei Bisexuellen, Trans* und Intersexuellen.

Gerade diese Gruppen sind ja erst seit sehr kurzer Zeit überhaupt erst sichtbar geworden.

Ja, plötzlich waren die Trans* und nichtbinären Menschen sichtbar und haben ihre Forderungen formuliert. Und auch die Bisexuellen werden sichtbarer. Es ist spannend, Intersexuellen zuzuhören, wenn sie offen über sich sprechen, zum Beispiel wie das ist, wenn man zwei Geschlechtsorgane hat. Da war ich völlig baff. Das wurde ja immer als Defizit behandelt, und plötzlich gibt es Menschen, die sagen, das ist eine Bereicherung. Das ist nicht nur völlig neu sondern auch wirklich großartig.

Rheinland-Pfalz hat seinen Aktionsplan relativ früh im Jahr 2013 eingeführt; würden Sie sagen, dass Rheinland-Pfalz in Bezug auf LSBTIQ*-Rechte schon immer ein eher liberales Land war?

Nein, definitiv nein! Ich habe als studentischer Mitarbeiter 1998 mit der Landtagsfraktion BÜNDNIS90/Die GRÜNEN die ersten Initiativen zur Lesben- und Schwulenpolitik in Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht. Bis wir 1998 das Thema im Landtag auf die Tagesordnung gesetzt hatten, wurden die Worte „lesbisch“ oder „schwul“ kein einziges Mal ausgesprochen. Um das zu verdeutlichen: Wir hatten damals die die „Lauterjungs- und Mädels“, die queere Jugendgruppe aus Kaiserslautern, zu einem Landtagsbesuch eingeladen. Es war üblich, dass der Landtagspräsident im Plenum Gäste begrüßt. Bei der Begrüßung sagte dieser etwas stockend: „Ich begrüße die, äh, Jugendgruppe aus Kaiserslautern“. Die nächste Rednerin von den Grünen sagte daraufhin: „Herr Präsident, danke, dass Sie unsere Gäste begrüßt haben, aber Sie haben da etwas überlesen, das ist eine lesbisch-schwule Jugendgruppe“. In dem Moment hat der gesamte Raum fraktionsübergreifend applaudiert – das war ein richtiger Tabubruch und eine Befreiung. Es ist ab dann nie wieder jemandem schwergefallen, diese Worte im Landtag auszusprechen. Das war ein Startpunkt, und dann hat es aber bis zum Regierungseintritt der Grünen eine Weile gedauert, bis die Landesregierung auch eine echte LGBTIQ*-Politik machen wollte. Seit 2011 haben wir ein Referat für die LGBTIQ*-Thematik und seit 2013 den Aktionsplan „Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen“. Generell kann man sagen, dass sich in den 2010ern die Gesellschaft in Deutschland liberalisiert hat, und das gilt auch für Rheinland-Pfalz.

Und momentan gibt es gerade viel positive Bewegung für die Bi-, Trans*- und Intersexuellen.

Die Reform der Schullehrpläne, in die Homosexualität integriert werden sollte, hat zum Beispiel in Hessen oder Baden-Württemberg „besorgte Eltern“ zu Protestmärschen auf die Straßen gebracht. Gab es in Rheinland-Pfalz auch solche Widerstände?

Nein, eigentlich nicht. Es hat ein bisschen gedauert bis die Sexualkunderichtlinien in Rheinland-Pfalz geändert wurden. Seit den 1980ern stand dort, dass Homosexualität ein „sozialtolerables, abweichendes Verhalten“ ist. Und das war schon in den 90ern nicht mehr adäquat. Aber es hat wie gesagt ein wenig gedauert bis die Akteure im Bildungsministerium sich da auf etwas Neues geeinigt haben. Das Thema Sexualaufklärung wird ja gerne von der Interessierten rechten Seite der Politik unter dem Begriff der „Frühsexualisierung“ instrumentalisiert, was natürlich völliger Quatsch ist. Da geht es nur um Wertevorstellungen, die durchgesetzt werden sollen. Nicht wie die Welt ist, sondern wie man sie gerne hätte.

Der aktuelle Zankapfel ist die gendergerechte Sprache. Wie stehen Sie dazu und wie wird es in Rheinland-Pfalz gehandhabt?

Sprache ist ja glücklicherweise etwas sehr Lebendiges. Über Sprache wird Bewusstsein transportiert, und je bewusster man spricht, desto offener wird man für Themen wie gegenderte Sprache. In der Alltagskommunikation, auch in der Verwaltung oder in den Theatern und Kultureinrichtungen und Hochschulen ist gegenderte Sprache inzwischen in vielen staatlichen Einrichtungen ein Standard. In der Bürgerkommunikation und in Rechtstexten ist es aber schwierig, weil die Grammatik an Grenzen stößt.

Ich glaube, dass sich die Sprache immer durch Impulse entwickelt und sich auch an dieser Stelle jetzt weiterentwickeln wird. Die Idee der gegenderten Sprache ist ja eine menschenrechtliche, und Menschenrechtsideen brauchen immer eine Weile bis sie sich in allen Köpfen durchsetzen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass sich das durchsetzen wird.

Im Koalitionsvertrag des Landes Rheinland-Pfalz steht, dass die drei Koalitionspartner*innen im Laufe der nächsten zwei Jahre eine eigene Regelung dazu treffen. Meine persönliche Prognose dazu ist, dass die Regelung die Rechtstexte ausklammern wird und sich insbesondere mit der Kommunikation mit den Bürger*innen und innerhalb der Behörden beschäftigen wird.