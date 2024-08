Die AHF auf dem CSD

× Erweitern Foto: Klaus Nielsen, pexels.com „Aids-Schleife“

Auch die AIDS-Hilfe Frankfurt ist fester Bestandteil des CSD-Wochenendes. Am Stand auf dem „Basar der Vielfalt“ stehen Ansprechpartner*innen zu allen Angeboten der AHF zur Verfügung. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Aufklärung und Prävention zu STIs – insbesondere, da in Frankfurt ein deutlicher Anstieg von sexuell übertragbaren Infektionen verzeichnet wird, wie Carsten Gehrig, stellvertretender Geschäftsführer der AHF erklärt. „Verwertbare Zahlen liegen uns derzeit noch nicht vor, doch die Beobachtungen sind ein zwingender Anlass zu handeln“, so Gehrig. Das Team der Love Rebels wird vor Ort Kondome und Hygieneartikel verteilen, dazu ist das Team der Regenbogencrew unterwegs, um Spenden zu sammeln.

www.frankfurt-aidshilfe.de, maincheck.de