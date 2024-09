Die Atomic sagt „Servus“!

× Erweitern Foto: Artwork Tibor Biró „AtomicTeam“ barbecute bjöern,Trust.The.Girl und Pol

Auf zur letzten regulären Atomic-Party ever, denn nach über 17 Jahren wilder und bunter Feierei geht am 13. September die Atomic-Ära zu Ende. Für den letzten Abend haben sich nochmal die drei DJs versammelt, die die Atomic zu dem gemacht haben, was sie ist! DJ Pol hatte die Atomic gestartet, DJ Trust.The.Girl hat sie später übernommen und weitergeführt und barbecute björn war irgendwie immer die ganze Zeit dabei. Im Gepäck sind natürlich die Atomic-Alltime-Hits und natürlich auch aktuelle Songs aus dem Indie-Rock-Pop-Electro-Bereich. Das Team freut sich schon wie wild darauf, zusammen mit seinem Publikum das finale Tanzbein zu schwingen. „Wir sind traurig und glücklich zugleich“, erklärt Trust.The.Girl. „Traurig, weil uns Abschiede so gar nicht liegen und wir euch natürlich vermissen werden, aber auch glücklich, weil wir uns immer an die tollsten Abende mit euch erinnern können. Wir versuchen, wenigstens einmal pro Jahr zur Pride mit einem großen Atomic-CSD-Special für euch da zu sein. Aber heute lasst uns vorerst noch ein letztes Mal ausrasten! Cheers Queers!!

13.9., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, facebook.com/atomicvonherzen