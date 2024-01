Die Auszeit vom Alltag

× Erweitern Foto: to bikko PatrickRoehrig-Salon

Ein Friseurbesuch kann mehr als Waschen, Schneiden, Föhnen. Die gute Stunde im Frisiersessel bietet immer auch Gelegenheit für einen kleinen Plausch, für eine Auszeit vom Alltag und für das Gefühl, sich etwas Gutes zu tun. Und am Ende sieht man nicht nur frisch aus, man fühlt sich auch gut. Das Feel-Good-Ambiente gehört im Hair- und Beauty SPA Patrick Röhrig schon immer dazu. „Wir merken das in den vergangenen Monaten: Viele unsere Kunden und Kundinnen sind momentan von ihrem Alltag gestresster als sonst“, berichtet Patrick. Da freut es den Friseurmeister besonders, dass er zusammen mit seinem vierköpfigen Team den Kund*innen etwas Gutes tun kann und sie sichtlich entspannter den Salon verlassen, als sie gekommen sind. Schon die Architektur des Salons ist außergewöhnlich: Zum Beispiel nimmt man Platz an einem großen, langgestreckten Holztisch, der ein schöner Kontrast zur ansonsten dezenten Inneneinrichtung ist. Die Räume erstecken sich über zwei Geschosse mit einer breiten Glasfront, die den Blick auf die gegenüberliegende Grünanlage freigibt. „In das Gebäude habe ich mich sofort verliebt“, erzählt Patrick, dessen Salon hier bereits seit über 10 Jahren beheimatet ist. „Vor allem der Blick auf den Park ist unschlagbar“. Aber das Wichtigste ist, dass die Kund*innen auch entsprechende Qualität beim Friseurhandwerk erwarten können: Das Team besteht aus Top- und Master-Stylist*innen, die allesamt Farb-Spezialist*innen sind, sich für jeden individuellen Wunsch Zeit nehmen und ausführlich beraten. Der perfekte Service in einer speziellen und relaxten Atmosphäre – das macht den Besuch bei Patrick Röhrig zum Mini-Urlaub vom Alltag.

Patrick Röhrig Hair & Beauty SPA, Schwanenstr. 2, Frankfurt, 069 97690303, www.patrickroehrig.de