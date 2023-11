Die elftkleinste AIDS-Gala der Welt!

× Erweitern Foto: Aidshilfe Darmstadt Aids-Gala Darmstadt

Klein, aber fein – darauf legte die „etwas andere Gala“ der Aidshilfe Darmstadt großen Wert. In Kooperation mit vielbunt steigt der diesjährige, elfte Ball unter dem Motto „Act Up For Lífe“ und erinnert dabei vielleicht nicht ganz zufällig an die Act Up-Bewegung der späten 80er und frühen 90er Jahre, die mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen mehr Sichtbarkeit und die Politisierung von Aids bringen wollte. Eintritt zur Gala gibt’s gegen Spende, der Showblock der elftkleinsten AIDS-Gala zeigt von Dragshows bis Kabarett-Einlagen von bekannten Künstler*innen und neuen Talenten jede Menge queerer Power – und nicht zuletzt für den guten Zweck!

1.12., Queeres Zentrum in der Oettinger Villa, Kranichsteiner Str. 81, Darmstadt, 19 Uhr (Einlass 18:30 Uhr), www.darmstadt.aidshilfe.de/