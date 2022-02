Die Fasching-Shows 2022

× Erweitern Foto: snapwire, pexels.com, gemeinfrei

Auch wenn Faschingsumzüge und Sitzungen wieder nicht stattfinden können: Trude Trash und Bäppi haben Faschings-Shows organisiert, um der Narretei auch in verrückten Zeiten Platz zu geben. Auch das Switchboard lädt immerhin zum traditionellen Kreppl-Café und Heringsessen.

Bäppi

Den Auftakt macht Bäppi am 13. Februar mit der „Kleinsten Fastnachtsshow der Welt“, die immerhin das längste Motto der Welt hat: „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten, wenn wir bei sieben Fässern Wein Humba Humba Täterä johlen“, heißt es in der Ankündigung des Entertainers. So soll es sein, am 13.Februar im Veranstaltungsraum der Apfelweingaststätte „Zum Rad“ in Frankfurt-Seckbach.

Trude Trash lädt am offiziellen Fastnachtssamstag, dem 26. Februar, zu Trudes Fastnachtsshow „Pink Diamonds“ in der für die Künstlerin ebenfalls schon pandemieerprobten Location „Kulturforum Bad Vilbel“ im Stadtteil Dortelweil.

Hier haben sich bereits eine Reihe von Künstler*innen angekündigt: Neben der frechen Trude sind zum Beispiel Rosa Rosette Trash dabei, auch Bäppi wird hier auftreten, genau wie Tante Gladice, Antonella Rossi oder Gardemajor Marcel Lipphardt. Zur Show ist sogar Gastronomie mit Speisen geplant.

Für beide Veranstaltungen gelten die jeweils aktuellen Pandemie-Hygieneregeln und die Plätze sind natürlich limitiert.

Trude Trash

Das Switchboard verzichtet zwar auf die „Beat Club“-Faschingsparty und die traditionelle Rosenmontags-Pyjamaparty mit Daphne von S. und dem Trio Infernal, dafür gibt’s das Cream-Team Kreppel-Special am Fastnachtssonntag, dem 27. Februar, und das Heringsessen am Aschermittwoch, dem 2. März, zum Austritt aus der Narretei.

13.2., Bäppis kleinste Fastnachtsshow der Welt, Zum Rad, Leonhardsgasse 2, Frankfurt-Seckbach, 19 Uhr, Infos über Bäppis Facebookkanal „Bäppis Events“

26.2., Pink Diamonds – Trudes Fastnachtsshow, Kulturforum Bad Vilbel, Dortelweiler Platz, Bad-Vilbel-Dortelweil, 20 Uhr, Infos über den Facebookkanal von Trude Trash

27.2., Cream-Team Kreppel-Time und 2.3., Heringsessen, Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, Cream-Team 14 Uhr, Heringsessen 19 Uhr, www.switchboard-ffm.de