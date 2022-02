Switch Kultur: Die ganze Wahrheit

Wohlmöglich wird das das heißeste Eisen in ihrer Karriere: Die Enthüllungskünstler*innen Chantal Chabraque und Tony Riga samt ihrem wortkargen Techniker Floyd sind zu Gast bei Switch-Kultur. Und sie versprechen in bester Wiki-Leaks-Whistleblower-Manier die Wahrheit und nichts als die ganze Wahrheit.

„Wir müssen die Wahrheit endlich aus der Schmuddelecke holen“, erklärt Tony Riga. „Solange die Wahrheit mit Schmähattributen wie ‚bitter‘ oder ‚grausam‘ gebrandmarkt wird, werden wir als Entertainer weiterarbeiten“. Und selbst der sonst stumme Techniker Floyd murmelt: „The lie ist sweet in the beginning, but bitter in the end. Truth is bitter in the beginning, but sweet in the end“.