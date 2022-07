× Erweitern Foto: Martin Pudenz

Getreu dem Motto „Mit der Picknickdecke in die Oper“ lädt die Kammeroper Frankfurt unter Impresario Rainer Pudenz endlich wieder zur szenischen Sommerproduktion in den Palmengarten, wo es in diesem 40. Jubiläumsjahr der Kompanie die erstmals in Frankfurt gespielte Rossini-Perle „Die glückliche Täuschung“ zu erleben gibt.

Das halb-ernste Rührstück führt uns Weh und Wonne der zu Unrecht beschuldigten, auf dem Meer ausgesetzten und sich unter falschen Namen in ein Bergwerk geretteten Fürstin Isabella vor Augen und Ohren, die sich unvermutet ihrem sich zur Inspektion angemeldeten Gatten gegenübersieht. Allerlei Intrigen sind aus der Welt zu schaffen, ehe sich die Eheleute verzeihend wieder in die Arme fallen können. Gioacchino Rossini malte dieses emotionale Panorama vor ungewohnter Kulisse mit jugendlich-kräftigen Farben aus seiner musikalischen Palette.

Im Anschluss an diese reizvolle Wiederentdeckung geht’s im Musikpavillon feierlich im August weiter, wo es neben dem Geburtstags-Festkonzert mit Ensemble-Talk auch zwei Liederabende aus der Reihe „Konzertpodium“ geben wird (eines unter dem hoffentlich nicht programmatischen Titel „Oh Freiheit, du bist ein böser Traum“). Für musikkulinarische Sommerabende ist also bestens gesorgt!

16.7.,Orchestermuschel im Palmengarten,Palmengartenstr. 11, Frankfurt, 20 Uhr, 20 Uhr, weitere Vorstellungen: 20., 22., 23., 27., 29., 30.7., 3., 5., 6.8., 20 Uhr, www.kammeroper-frankfurt.de