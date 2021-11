Die Jahresparty der Mannheimer Lokale

× Erweitern Foto: Norbert Buduczki, unspalsh.com, gemeinfrei

Das Café Legendär ist bekannt für seine legendären Partys, die nun endlich wieder stattfinden können – zuletzt mit dem vierjährigen Jubiläum im Oktober und der fetzigen Halloweenparty.

Im Dezember haben sich die Lokale der Gastro GmbH zusammengetan und feiern gemeinsam die „Jahresparty der Lokale“. Und schon die Vorankündigung hört sich nach jeder Menge Spaß an: Location ist das ehemalige Schimpanski, an den Decks sorgen DJ Waltraud, DJ Cosmo und DJane Thunderpussy für ordentlich Stimmung. Natürlich gibt’s leckere Gogo-Boys und obendrauf eine Show von und mit Lady Michel. Tickets im VVK sind bereits jetzt in den Lokalen der Gastro GmbH erhältlich – schnell sichern, da das Kontingent begrenzt ist.

3.12., Schimpanski, N7 8, Mannheim, 22 Uhr, Infos auf Facebook