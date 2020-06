Die Küchen-Guillotine

× Erweitern Foto: Roger Orferve Dotzert

Genau genommen ist dieses Schneidegerät gar keine Guillotine – lediglich die schräg angesetzte Klinge erinnert an das französische Fallbeil. Im Fall der Küchen-Guillotine des französischen Traditionsunternehmens Roger Orferve wird geschoben: Die scharfe Edelstahlklinge ist in ihrer Diagonallage ideal, um direkt am Tisch Wurst oder Gemüse sicher und gleichmäßig in Streifen zu schneiden.

Das handliche Küchengerät aus eingeöltem Buchenholz ist ergonomisch gestaltet und zwei Sicherheitsbügel sorgen dafür, dass auch wirklich nur das Schneidgut geschnitten wird und die Klinge ansonsten fest arretiert ist. Nachhaltig ist das Ganze auch noch: Die Klinge lässt sich bei Bedarf abschrauben und nachschärfen.

Als Geschenk eine feine Idee – gesehen in der Frankfurter Töngesgass’ bei Dotzert, den Experten für Messer, Scheren, Haushaltshilfen und Nützlichem zur Selbstverteidigung.

Waffen Dotzert Müller, Töngesgasse 21, Frankfurt, www.dotzert.de