Die Kunst der Reduktion

Räume werden nicht nur durch ihre Einrichtung, sondern auch durch ihre Lichtstimmung definiert. Das weiß das Team von „Overdick Leuchten – Ästhetik in Licht“ in Neu-Isenburg. Das Unternehmen bietet auf den drei Etagen des Showrooms nicht nur eine große Auswahl an hochwertig gestalteten Leuchten und Lichtobjekten etablierter wie avantgardistischer Designer, sondern kümmert sich auch um die professionelle Planung und Umsetzung individuell zugeschnittener Beleuchtungsanforderungen.

Dazu gehört zum einen die Leidenschaft, zum anderen der geschulte Blick für optimale Leuchten, welche im Raum sowohl als Objekt als auch der stimmungsvollen bis hin zur funktionalen Lichtatmosphäre dienen.

Ein langjähriger Partner ist dabei die LDM, Licht Design Manufaktur aus Pforzheim.

Seit mehr als 30 Jahren entwirft und fertigt das Unternehmen außergewöhnliche Lichtobjekte, die feines Design, modernste Technik und herausragende handwerkliche Qualität meisterlich in Einklang bringen.

„Für uns ist jede Leuchte nicht nur ein funktionales Element, sondern ein Kunstwerk, das den Raum und die Atmosphäre prägt“, sagt LDM-Geschäftsführer Jürgen Glauner. Die gesamte Kollektion von LDM wird bei Overdick in einem Konzept-Showroom gezeigt, wo jede Leuchte einzeln geschaltet oder über eine App angesteuert werden kann.

Entwürfe von LDM zeichnen sich vor allem durch sophisticated Understatement aus: Die klare Linienführung mit ebensolcher Farbgebung balanciert sicher zwischen technischem Industrie- und behaglichem Wohn-Design und setzt sich im feinen Gespür für das Spiel von Licht und Schatten fort. Design, das konzentriert auf den Punkt gebracht wird. Weniger ist eben oft mehr!

Overdick – Ästhetik in Licht, Taunusstr. 89, Neu-Isenburg, www.overdick.de