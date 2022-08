Die queere Biennale Wiesbaden

× Erweitern Foto: Mathilda Olmi Simon Senn: „Be Arielle F“

Das Hessische Staatstheater Wiesbaden präsentiert die Biennale 2022, das internationale Kunstfestival für bildende Kunst, Tanz, Film und Theater. Die meisten Acts behandeln queer-feministische sowie Gender Themen.

Foto: Aton Fundación Teatro a Mil Aktion am Warmen Damm: Lastesis aus Chile.

Biennale-Kurator Kilian Engels hat ein beeindruckendes Programm mit fünfzehn herausragenden internationalen Künstler*innen zusammengestellt, die sowohl aktuelle Queer- und Genderdebatten, aber auch Rassismus und Feminismus aufgreifen. Zum Beispiel das feministische Performance-Kollektiv Lastesis aus Chile. Mit ihrer Performance „Un violador en tu camino“ („Ein Vergewaltiger auf deinem Weg“) haben sie eine Choreografie entwickelt, die weit über die Grenzen Chiles von Frauen und queeren Menschen aufgegriffen wurde, um Widerstand gegen sexuelle Gewalt zum Ausdruck zu bringen. Zu ihrem Projekt „Resistencia o la Reivindicación de un Derecho Colectivo” („Widerstand oder die Einforderung eines kollektiven Rechts“) hat die vierköpfige Gruppe 60 Wiesbadener Frauen und Queers eingeladen, die in einem gemeinsamen Workshop eine Performance entwickelt haben, ein Plädoyer für gewaltfreies Leben. (1.9., Warmer Damm, ab 21 Uhr).

× Erweitern Foto: Samira Elagoz Samira Elagoz: „Seek Bromance“

Die filmische Performance „Seek Bromance“ des trans*maskulinen Filmemachers und Performancekünstlers Samira Elagoz lotet unterschiedliche Auffassungen von Männlichkeit aus; zwei trans* Männer erforschen dabei die Dynamiken von Männlichkeit und Weiblichkeit, eingebettet in Los Angeles im Lockdown, in der Wüste und auf Autofahrten (6. und 7.9., Staatstheater, 19 Uhr).

Der in der Schweiz lebende Bildhauer und Videokünstler Simon Senn nutzt in seinem ersten Bühnenstück „Be Arielle F“ ebenfalls den Videoscreen: Simon kauft im Internet die digitale Kopie eines weiblichen Körpers, in die er während seiner Performance eintaucht – ein Doppelspiel in Echtzeit auf der Bühne und auf der Leinwand (2. – 4.9., Staatstheater, 21 Uhr, Sa: 21:30 Uhr). Tipp: Die Website der Biennale leitet mit den Soundclips jedes Acts auch akustisch durch das Programm.

1. – 11.9., Biennale Wiesbaden, Staatstheater Wiesbaden,Christian-Zais-Str. 3 und andere Orte in Wiesbaden, www.wiesbaden-biennale.eu