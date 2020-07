Die queerfilmnacht ist zurück!

× Erweitern Foto: Salzgeber Als wir tanzten

Im März wurde die erfolgreiche queerfilmnacht jäh unterbrochen – im Juli geht die Reihe mit queeren Kinofilmen wieder an den Start; zum Auftakt gibt’s den georgischen Streifen „Als wir tanzten“.

Merab möchte professioneller Tänzer werden; er studiert in Tiflis an der Akademie des Georgischen Nationalballetts und ist ein aussichtsreicher Kandidat, um als festes Mitglied ins Ensemble der Truppe aufgenommen zu werden.

Als der neue, unorthodoxe Schüler Irakli in seine Klasse kommt, ist dieser zuerst ein Konkurrent auf den aussichtsreichen Platz im Ensemble. Doch es kommt wie es kommen muss: Aus den Rivalen werden Liebhaber. Doch hat man als geouteter Schwuler überhaupt eine Chance auf eine Karriere im Georgischen Nationalballett?

Der schwedische Regisseur Levan Akin, dessen Familie aus Georgien stammt, setzt der starken Homophobie Georgiens eine sich vorsichtig anbahnende schwule Liebe entgegen. Hauptdarsteller Levan Gelbakhiani begeistert durch intensives Spiel und hinreißende Tanzszenen. „Als wir tanzten“ wurde 2019 in Cannes als Entdeckung gefeiert und bei mehreren Festivals mit Preisen ausgezeichnet. Im Juli zu sehen in der Queerfilmnacht.

× Erweitern Foto: Edition Salzgeber Kokon Kokon

Im August steht eine lesbische Coming-Out-Geschichte auf dem Spielplan: „Kokon“ spielt während eines heißen Sommers in Berlin, in dem die 14-jährige, schüchterne Nora sich selbst neu entdeckt. Die Pubertät, das erste Verliebtsein, ein Gefühl für’s Anderssein und die Notwendigkeit, sich behaupten müssen – all das erfährt Nora ganz intensiv. Die wilde Romy ist Noras erste große Liebe; mit ihr sieht die Welt gleich ein bisschen größer, aufregender und bunter aus. Aber wie hält sich dieses wilde Gefühl, wenn einem das Herz gebrochen wird? Regisseurin Leonie Krippendorf erzählt Noras Geschichte in sinnlichen Bildern.

15.7., „Als wir tanzten“, 19.8., „Kokon“, Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, jeweils 20 Uhr, wegen der begrenzten Platzkapazität wird eine Reservierung über www.malsehnkino.de erbeten.

31.7., „Als wir tanzten“ im Kommunalen Kino, Carl-Ulrich-Str. 9, Weiterstadt, 18 und 21 Uhr, queerfilmnacht-Überraschungsfilm am 28.8. um 18 und 21 Uhr im Rahmen des Open Air Filmfest Weiterstadt, Infos über www.kino-weiterstadt.de

Weitere Termine in Hanau, Mannheim, Stuttgart, Karlsruhe und allen anderen queerfilmnacht-Städten und der Soli-Aktion der Edition Salzgeber für die queerfilmnacht-Kinos über www.queerfilmnacht.de

„Als wir tanzten“ ist ab dem 23.7. auch im regulären Kino-Programm zu sehen: im Mal seh’n, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, www.malsehnkino.de, und in der Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, www.arthouse-kinos.de

× Erweitern Als wir tanzten Trailer