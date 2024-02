× Erweitern Foto: KHM-Museumsverband Staedel-Burgkmair-BildnisJuengling Hans Burgkmair d. Ä. „Bildnis eines jungen Mannes“, 1506, Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie

Schnell, schnell: Nur noch bis zum 18. Februar zeigt das Städel Museum seine Ausstellung rund um die Werke der Maler Hans Holbein dem Älteren, Hans Holbein dem Jüngeren und Hans Burgkmair.

Die in Italien begonnene Epoche der Renaissance entwickelte sich im Norden Europas zu etwas völlig Neuem. Augsburg, der Schaffensort der Maler, galt als Hauptstadt der neuen Renaissance-Richtung. Für die Ausstellung wurden erstmals die wichtigsten Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken von Holbein und Burgkmair zusammengetragen und mit Arbeiten weiterer Augsburger Künstler der Zeit sowie bedeutender Werke deutscher, italienischer und niederländischer Meister ergänzt. Sehenswert! Am 3. Februar gibt’s eine neue Ausgabe der „Städel Night“ mit der Party „Club Renaissance“; für den richtigen Sound sorgen ab 21 Uhr Eileen aus Frankfurt, GIGEE und der britische DJ und Produzent Mark Broom; die VVK-Tickets sind bereits vergriffen, es gibt noch wenige Karten an der Abendkasse. Die Ausstellung ist an diesem Abend bis 1 Uhr geöffnet und bis spät in die Nacht geben junge Kunstexpert*innen Einblicke in die Schau.

„Die Renaissance im Norden“ noch bis 18.2., Städel Museum, Schaumainkai 63, Frankfurt, www.staedelmuseum.de