Die Sammlung Fritz P. Mayer

Die Kunsthalle Jesuitenkirche in Aschaffenburg präsentiert ab dem 5. August unter dem Titel „Leidenschaftlich figurativ“ eine der bedeutendsten Sammlungen für figurative Kunst in Deutschland.

Herzstück der Ausstellung sind Werke der „Leipziger Schule“, die bekannt ist für die künstlerische Beschäftigung mit dem Figürlichen. Ihre Anfänge reichen zurück in die 1960er, wo sich an der damaligen Leipziger Kunstakademie der markante Stil der „Leipziger Schule“ entwickelte. Die wegweisenden Studenten wurden zu Kunstprofessoren, die ihre Ideen weitertrugen und bis in die heutige Zeit Maler*innen beeinflussen. Der Frankfurter Industrielle Fritz P. Mayer begann Mitte der 1990er, sich für die Kunst aus der damaligen DDR zu begeistern. Ist es eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet ein westdeutscher Kapitalist sich für Kunst aus dem sozialistischen Staat interessiert und beginnt, sie zu sammeln?

Zumindest befinden sich heute in Mayers Sammlung wichtige Werke von den Begründern der „Leipziger Schule“ wie Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke und Bernhard Heisig, aber auch der zweiten, dritten und vierten Generation wie Volker Stelzmann oder Michael Triegel bis hin zu Markus Matthias Krüger oder Johannes Rochhausen. Dass Mayer nicht streng dogmatisch vorgeht, beweisen die ebenfalls zur Sammlung gehörenden Werke des Westberliner Malers Johannes Grützke; auch wenn der nicht zur Leipziger Schule zählt, passen seine Bilder sehr gut ins Portfolio. Sehenswert.

5.8.2023 – 14.1.2024, Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26. Aschaffenburg, öffentliche Führungen dienstags um 19 Uhr und sonntags um 11 Uhr, www.museen-aschaffenburg.de