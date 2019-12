Die Silvester-Partys

× Erweitern Foto: pixabay.com, gemeinfrei Silvester 2019

Auf geht’s in die wilden 20er! Checkt unsere Party-Tipps für Silvester!

Welcome 2020

Foto: sky project Silvester 2019 Karlson

Für den Big Bang 2020 machen der Club 78 und die Pure-Party gemeinsame Sache: Eine fulminante Silvesterparty für Gays, Friends und Open Minded People steht an, und „Open Minded“ könnte auch das Motto der Party sein, denn gleich vier DJs, darunter Dirk Vox, Dommy Dean und S.A., sorgen auf drei Floors für beste Tanzstimmung mit Mainstream-Hits, Crossover, Charts, Hip Hop, Oldschool, Newschool, R’n’B, Electro House und Schlager zum Mitsingen. Welcomesekt gibt’s bis 23:30 Uhr, gefolgt von einem Flying Finger Food Buffet kurz vor Mitternacht. Tickets: VVK 15 Euro, Abendkasse bis 22 Uhr 10 Euro, dann 20 Euro.

31.12., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 21:30 Uhr, www.club78.de

Milk’n’Cream Silvesterspecial

Foto: overline.tv Silvester 2019 Delicious

Die beliebte Mixed-Music-Party lässt die Korken knallen und lädt zur fulminanten Silvesterparty. Miss Delicious (Foto) und Sascha Dreyer kümmern sich um den energiereichen Mix aus Chart-Tunes, Pop, House, R’n’B und Hip Hop. Host des Abends ist Queen Jessica Walker, die sich um die Gäste kümmert und für das ein oder andere Special sorgen wird. Zur Stärkung werden Snacks und frisches Obst gereicht, alles Gäste die bis 23:50 Uhr vor Ort sind, bekommen außerdem einen Welcomesekt zum Anstoßen auf’s neue Jahr. Tickets im VVK 15 Euro über die Website, Abendkasse 20 Euro.

31.12., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.milkncream.com

Silvester-Karaoke im Lucky’s

Foto: mp Silvester 2019 Luckys

Dienstag ist der traditionelle Karaoke-Tag im Lucky’s – warum also nicht auch singend ins neue Jahr starten? Tina und ihr Team stehen bereit und laden mit Special Deko zur Silvester-Karaoke. Zur Feier das Tages hat das Lucky’s Open End geöffnet, dafür ist am 1.1. ein Tage Ruhepause angesagt.

31.12., Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, Frankfurt, 19 Uhr, www.facebook.com/luckysFFM/

Silvesterkracher

Foto: VisionPic.net, pixaybay.com, gemeinfrei Silvester 2019 Switchboard

Klein, aber fein: Das Switchboard lädt zu „Silvesterkracher“, der Party zum Jahreswechsel mit DJ Andy, Mitternachtssekt und vielen kleinen und großen Überraschungen für ein ausgelassenes Silvesterfest.

31.12., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 22 Uhr, www.switchboard-ffm.de

Schwejk Silvesterparty

Foto: Miss Mary Silvester 2019 Schwejk

Während es an Weihnachten im Schwejk eher beschaulich bleibt (am 24. und 25.12. ist das Lokal geschlossen), schaukeln die Tresenlampen am Silvester umso heftiger: Linda und ihre Crew feiern ein sattes Silvesterfest, um das neue Jahr willkommen zu heißen! Am 1.1. wird ausgeruht, bevor es am 2.1. lustig weitergeht; nicht vergessen: Im Winter hat der Schwejk auch am Sonntag ab 18 Uhr geöffnet.

31.12., Zum Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, 22 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de

Let’s Dance into 2020

Foto: Ronê Ferreira, pexels.com, gemeinfrei Silvester 2019 LSKH

Mit cooler Musik und guter Laune ins neue Jahr feiern: Das LSKH-Team lädt zur Silvesterparty for queer people and friends mit DJane Frau P. auf dem Dancefloor im LSKH-Erdgeschoss und einer gemütlichen Lounge im ersten Stock. Einen Sekt zum Anstoßen um Mitternacht gibt’s natürlich für alle dazu!

31.12., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, 21 Uhr, www.lskh.de

Silvester Karaoke in der Bar jeder Sicht

Foto: egodi1, pixabay.com, gemeinfrei Silvester 2019 Bar jeder Sicht

Die Bar jeder Sicht lädt schon fast traditionell am Silvesterabend zum Sing-along mit den Karaoke-DJs Joe und Mike. Ab Mitternacht gibt’s dann eine wilde Party.

31.12., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 21 Uhr, www.sichtbar-mainz.de

Café Solo Silvesterparty

Foto: privat Silvester 2019 DJ Sunflower

Während es an Weihnachten eher familiär im Café Solo zugeht, wird am 31.12 kräftig gefeiert! Für ordentliche Partystimmung sorgt DJ Sunflower.

31.12., Café Solo, U4 14 – 16, Mannheim, 20 Uhr, www.facebook.com/SoloMannheim/

