Die Stadt als Safe Space

Das Programm im Sommerbau, dem temporären Open Air Theater am Kaiserleikreisel, beinhaltet als Veranstaltung auch sogenannte „Bevölkerungsversammlungen“, in denen aktuelle Themen im Podium diskutiert werden.

Am 12 September stehen die Stadträume Frankfurt und Offenbach auf dem Plan; diskutiert wird dabei auch, was geschehen muss, damit sich der öffentliche Raum in einen Safe Space wandelt, in dem sich alle gut, frei und sicher fühlen. Was muss sich ändern, um ein angstfreies Miteinander zu realisieren? Und welche Rolle spielt dabei die Polizei?

12.9., Sommerbau, Kaiserleipromenade Offenbach, 18 Uhr, Tickets über www.sommerbau.net