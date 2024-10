Die Weinhalle lädt zur Hausmesse

× Erweitern Foto: Jochen Müller Fotografie Weinhalle-Hausmesse

Wein ist nicht nur ein bisschen Kenner- sondern vor allem Vertrauenssache. Eine gute Weinhändler*in versteht, was die Kund*innen bevorzugen und kann gute Tipps bei der Auswahl geben.

Das Team um die Chefs Jochen Müller und Thomas Schlepütz von der Weinhalle am Merianplatz macht das offenbar besonders gut, denn seit fast 30 Jahren ist diese eine der besten Adressen Frankfurts für ausgewählte Weine aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Übersee. Wenn die Jahreszeit es erlaubt, kann man hier sogar auf der kleinen Terrasse platznehmen und aus einer wechselnden Karte mit rund 20 Ausschankweinen einen Favoriten wählen.

Die Weinhalle bietet auch regelmäßige Seminare an; Höhepunkt des Eventkalenders ist die Herbstmesse in den Naxos Atelier Räumen, die in diesem Jahr am 2. November stattfindet. Hier stellen internationale und deutsche Winzer*innen ihre Weine und Sekte vor, es gibt ein kleines Catering und man kommt ganz unkompliziert mit den Weinproduzierenden ins Gespräch, entdeckt vielleicht einen neuen Lieblingswein und hat auf jeden Fall eine gute Zeit.

2.11., Naxos Atelier, Waldschmidtstr. 19, Frankfurt, 13 – 18 Uhr, Eintritt 15 Euro (wird beim Weineinkauf ab 100 Euro verrechnet), www.weinhalle-frankfurt.de