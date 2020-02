Die Xtremeties sind zurück!

× Erweitern Foto: www.djhildegard.de DJ Hildegard

Der Start in die 20. Partysaison wird mit der Party „Frauengold“ kräftig gefeiert – in einer neuen Party-Location: „Danzig am Platz“ nennt sich der Partyort im ehemaligen Telekom-Gebäude am Ostbahnhof. In der schick mit Möbeln im Stil der 50er und 60er eingerichteten Bar lässt sich’s hervorragend loungen – zusätzlich gibt es einen riesigen Innenhof für Frischluftfans. Da kann man bald sogar noch die Abendsonne genießen, denn die Party startet bereits um 20 Uhr.

Für die richtigen Xtremeties Sound sorgen DJ Hildegard und DJ Käry; Hildegard mixt elegant House, Black-Music und Pop. Unter ihrem DJ-Alias „Mama“ bringt sie außerdem Oldschool-Sounds und aktuelle Beats zusammen. DJane Käry mag’s elektronischer und wirft aktuelle Chart-Tunes und Electrobeats auf die Drehscheibe.

× Erweitern Foto: Bedenk Zeit Fotografie, Matthias Michael Maria Bedenk DJane Käry

Schon seit 1999 sind die Xtremeties um Claudia Bubenheim mit ihren Partys am Start. Sie zeichnen sich außerdem verantwortlich für weitere Communityfeste wie die Regenbogenarea beim Wäldchestag, das Regenbogenufer beim Museumuferfest, aber auch für das Sommerfest der AIDS-Hilfe oder das Schweizerstraße-Fest.

3.4., Danzig am Platz, Ostparkstr. 11, Frankfurt, 20 Uhr, www.facebook.com/xtremeties.de/