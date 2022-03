Die März-Ausgabe der Night Queens

× Erweitern Fotos: overline.tv Gloria Gossip

Fotos: overline.tv Kimberly Clark

Ein Kessel Buntes präsentiert Frankfurts Queen-Mom Jessica Walker in ihrer monatlichen Drag-Revue Night Queens.

Wie immer hat sie drei Gast-Queens eingeladen – bekannte Gesichter und Newcomer sind im März dabei. Zum Beispiel Gloria Gossip, nach eigener Auskunft Kölns professionellste Amateur-Queen, die dort in der KleinKunstBar und mit ihren Online-Performances bekannt ist; beim Drag Slam im Juli 2021 belegte sie den zweiten Platz. Cimberly Clark lässt derzeit zusammen mit Kollegin Jazz Cortes die Bingo-Kugeln im Frankfurter Café KoZ rollen; bei den Night Queens steht Cim als Soloqueen auf der Bühne.

Last but not least schaut auch Night Queens-Dauergast Kelly Heelton vorbei und begeistert mit einer kräftigen Prise brasilianischem Feuer.

12.3., Moxy Frankfurt East, Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, 20 Uhr, www.nightqueens.de